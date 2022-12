Świątek wraca do gry. Pracowite tygodnie przed polską tenisistką

Cztery turnieje w półtora miesiąca? To znak, że Iga Świątek wraca do gry. Najlepsza tenisistka świata już 19 grudnia wystąpi w Światowej Lidze Tenisa, która ma być początkiem przygotowań do styczniowego Australian Open.

