"Totalny kosmos" Igi Świątek. "Przekroczone wszelkie granice". Polka znów zachwyciła

Pierwszy set półfinału w San Diego nie wskazywał na to, że Iga Świątek może wygrać cały mecz. Choć Polka prowadziła już 4:2, to ostatecznie przegrała całą partię 4:6. Wtedy tenisistki musiały zejść z kortu z powodu opadów deszczu. Po godzinnej przerwie wróciły do gry i liderka światowych list nie dała szans Peguli. W nocy z niedzieli na poniedziałek Iga Świątek powalczy o ósmy tytuł w tym roku.

Iga Świątek w finale w San Diego. Pokazała klasę. "Najlepszy tenis w drugiej części sezonu"

Starcie Świątek z Pegulą stało na wysokim poziomie. Amerykanka pokazała, że jest w świetnej formie i stawiała opór Polce. Ta jednak w drugiej i trzeciej partii weszła na jeszcze wyższe obroty. Według dziennikarza Huberta Błaszczyka był to najlepszy tenis w drugiej części sezonu. "Drugi i trzeci set to najlepszy tenis w drugiej części sezonu. Pegula grała lepiej niż Jabeur w finale w Nowym Jorku. Trzeba było zachować koncentracje, wysoki poziom, pilnować serwisu i nie dać się przełamać" - czytamy.

"Mimo małych turbulencji Iga Świątek bezpiecznie dotarła do dziewiątego (!) w tym sezonie i trzeciego z rzędu finału. Maszyna z Raszyna" - oceniła Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Internauci zasłużenie rozpływają się nad świetną grą Polki. "Totalny kosmos. I to w tym momencie sezonu. Przekroczone wszelkie granice. Jutro bankowo kolejny tytuł. Wielki tenis" - napisał Bartosz Burzyński.

Iga Świątek miała przegrać na 68 proc. Najwyraźniej miała inne dane. I krzyżówki

Warto zwrócić uwagę, że niedzielny finał będzie dziewiątym meczem Świątek o tytuł w tym sezonie. Przypomnijmy, że w 2022 roku w finale przegrała tylko raz. Ponadto starcie z Pegulą było 63. wygranym meczem Polki w tym roku, czym wyrównała osiągnięcie Angelique Kerber sprzed 6 lat. "IGA ŚWIĄTEK W FINALE W SAN DIEGO! To 63. zwycięstwo w tym roku (wyrównany wynik Kerber z 2016)" - czytamy na profilu Z kortu - informacje tenisowe.

Nasz redakcyjny kolega Łukasz Jachimiak zwrócił również uwagę na to, że Świątek ma najlepszy bilans zwycięstw i porażek wśród wszystkich tenisistek od 2013 roku. "Bilans Igi jest najlepszy od szalonego 78:4, jaki wykręciła Serena Williams w 2013 roku".

Podczas sobotniego półfinału tenisistki miały około godzinną przerwę spowodowaną deszczem. W tym czasie Iga Świątek...rozwiązywała krzyżówki. Organizatorzy walczyli zaś o jak najszybsze osuszenie kortu. "Ciekawe czy Świątek i Pegula też dostały jakieś zadania w akcji osuszania kortu" - zastanawiał się Jachimiak.

Mecz Igi Świątek nagle został przerwany. Zawodniczki musiały zejść z kortu

Oficjalny profil WTA wyróżnił jedną z półfinałowych akcji Polek. Trzeba przyznać, że końcowe zagranie robi wrażenie.

Finał w San Diego odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Danielle Collins (19. WTA) z Donną Vekić (77. WTA).