Świątek zdradziła kulisy zwycięstwa z Zheng. Zupełnie nowe doświadczenie

Iga Świątek (1. WTA) w San Diego jest rozstawiona z numerem 1. i w pierwszej rundzie miała wolny los. W meczu otwarcia rywalką polskiej zawodniczki była Qinwen Zheng (28. WTA). Chinka, podobnie jak podczas tegorocznego French Open, postawiła trudne warunki, ale ponownie lepsza okazała się faworytka spotkania. Liderka rankingu WTA wygrała 6:4, 4:6, 6:1 i awansowała do ćwierćfinału imprezy.

Po spotkaniu Świątek stwierdziła, że nie był to dla niej łatwy mecz. - Było mi trudno złapać rytm, chyba dla każdego byłoby to trudne. Tym bardziej, że jestem tu trzeci dzień i wciąż czuję skutki "jet lagu". To dla mnie nowe doświadczenie. Musiałam się też przystosować do stylu gry rywalki, do warunków. Jak mam być szczera to nastawiałam się tu na słońce - przyznała trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Przypomnijmy, że spotkanie Polki rozpoczęło się z opóźnieniem, a wszystko za sprawą opadów deszczu.

W ćwierćfinale liderka rankingu WTA zmierzy się z Coco Gauff (8. WTA). Polka jak do tej pory wygrała wszystkie trzy pojedynki z młodą Amerykanką. W momencie zakończenie spotkania z Zheng Świątek nie znała jeszcze nazwiska swojej kolejnej rywalki, jednak wiedziała, że przed nią ciężki mecz. - Wiem, że to będzie trudny mecz przeciwko doświadczonej rywalce. Nie oczekiwałam tu łatwych meczów. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dać tu w kolejnej rundzie dobre show - powiedziała.

Ćwierćfinałowe starcie Świątek z Gauff odbędzie się w nocy 14 października. Spotkanie to jest zaplanowane jako trzecie na korcie centralnym i rozpocznie się najwcześniej o godzinie 2:30. W przypadku awansu do półfinału Polkę będzie czekać pojedynek z kolejną Amerykanką. W drugim meczu 1/4 w tej połowie drabinki zmierzą się bowiem Jessica Pegula (6. WTA) i Madison Keys (18. WTA).

