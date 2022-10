Iga Świątek już zarobiła w San Diego fortunę. Przed nią szansa na wielką nagrodę

Iga Świątek w piątek powalczy z Coco Gauff o awans do półfinału turnieju WTA w San Diego. Polka walczy nie tylko o punkty do rankingu, ale również o gratyfikacje finansowe. Już za awans do ćwierćfinału na jej konto wpłynie ponad 100 tysięcy złotych, a w grze są znacznie większe pieniądze.

