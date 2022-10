Burza po słowach szefa Australian Open. "Tenis wita zwolenników ludobójstwa"

W lutym po ataku Rosji na Ukrainę władze tenisa wykluczyły Rosjan i Białorusinów z udziału w międzynarodowych rozgrywkach drużynowych, ale pozwoliły im uczestniczyć w regularnych turniejach. Organizatorzy Roland Garros i US Open dopuścili ich do startu jako zawodników neutralnych, a jedynie Wimbledon zablokował ich występ.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal?

Rosjanie w Australian Open

Jak będzie w przyszłym roku? - Na ten moment rosyjscy i białoruscy tenisiści będą mogli zagrać w Australian Open powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej Craig Tiley, dyrektor imprezy w Melbourne. - Jedyna różnica to, że nie mogą reprezentować Rosji. Nie będzie rosyjskiego hymnu, flagi, muszą grać jako tenisiści niezależni bez przynależności państwowej. Ale będą mile widziani u nas w Australian Open 2023 - dodał Tiley.

Rosja nie przestaje atakować Ukrainy, a Białoruś jest wykorzystywana jako baza wypadowa dla rosyjskiej inwazji, którą Moskwa nazywa "specjalną operacją wojskową". - Słowa dyrektora turnieju w Melbourne nie są dla mnie niespodzianką - mówi Sport.pl ukraiński dziennikarz tenisowy Mykyta Peretiatko z portalu btu.org.ua.

Iga Świątek w ćwierćfinale w San Diego. Imponujący trzeci set

Ukraińcy oburzeni

- Oczywiście to złe rozwiązanie. Po tym wszystkim, co się teraz dzieje - jeszcze więcej eskalacji ze strony rosyjskiego prezydenta i armii, pseudoreferenda, aneksje i masowe ataki rakietowe - świat, w tym także sport, powinien odpowiednio zareagować. To jedyna droga do pokoju. W kontekście tego, co się dzieje, takie słowa, jak "Rosjanie są mile widziani" brzmią co najmniej dziwnie - dodał Peratiatko.

- Tenis zostanie zapamiętany jako sport, który chętnie powitał zwolenników ludobójstwa - napisał na Twitterze Ołeksandr Dołhopołow, były ukraiński tenisista, najwyżej na 13. miejscu w rankingu ATP.

- Komentarze Craiga Tileya pojawiły się w tym samym czasie, gdy nasze miasta znalazły się pod najbardziej brutalnymi atakami Rosji. Nasza redakcja znajduje się na Ukrainie, są tam też aktywni i byli zawodnicy, oczywiście zwykli Ukraińcy, którzy kochają tenis. Dołhopołow właśnie ujawnił, że idzie na front. W tym kontekście swoją rolę odgrywają również decyzje liderów sportowych i wybrany przez nich język - mówi w rozmowie ze Sport.pl ukraiński dziennikarz sportowy Serhej Kontorczyk.

Media bezlitosne dla sędziego meczu Lecha z Hapoelem. "Jak to jest możliwe?"

Publicznie milczą, wyjątkiem Kasatkina

Rosyjscy i białoruscy tenisiści w większości nie zabierają publicznie głosu w sprawie wojny. Jedynym wyjątkiem jest Daria Kasatkina, która otwarcie stanęła przeciwko inwazji. Najlepsza rosyjska tenisistka przyznała, że ma świadomość, że może mieć przez to problem z powrotem do kraju. Daniił Miedwiediew, gdy kilka miesięcy temu był liderem rankingu ATP, ograniczył się jedynie do antywojennego wpisu w mediach społecznościowych, a później na konferencji prasowej zastanawiał się jak długo jeszcze rosyjscy zawodnicy będą zmuszeni grać jako neutralni bez flagi.

Tenis nie poszedł drogą innych dyscyplin indywidualnych (np. skoki narciarskie, łyżwiarstwo), gdzie sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni. Większość władz turniejów nie ma wyboru, bo organizowane są w rzeczywistości przez WTA i ATP. Władze imprez wielkoszlemowych mają większość niezależność, ale jedynie Brytyjczycy zdecydowali się z niej skorzystać, wykluczając Rosjan. Zostali za to zresztą ukarani przez światowych działaczy odebraniem punktów zawodnikom za występy w Londynie w tym roku.

"Nieprzyjemna retoryka"

- Rozumiem, że Craig Tiley chciał wyrazić swoimi słowami dobrze znaną gościnność Australian Open. Wielu ukraińskich tenisistów przez lata wskazywało australijski turniej jako swój ulubiony. Rozumiemy również, że nie ma ścisłych zaleceń ze strony rządu australijskiego i prawdopodobnie nie ma chęci ze strony sponsorów by wykluczyć Rosjan i Białorusinów. Sprawa może być dla Australijczyków bardzo skomplikowana, tym bardziej po wydarzeniach z udziałem Novaka Djokovicia - wskazuje Kontorchik.

- Jednak z punktu widzenia Ukraińców taka retoryka brzmi niezwykle dziwnie i nieprzyjemnie, zwłaszcza że po wielu miesiącach wojny z Rosją widzimy, jak duża liczba tenisistów z Rosji w taki czy inny sposób wspiera ludobójcze działania swojego rządu na Ukrainie. W marcu władze tenisa zapewniały, że żaden z tenisistów nie ma poglądów proputinowskich, prowojennych, antyukraińskich - dodaje ukraiński dziennikarz.

- Tenisiści z Rosji w żaden sposób nie przyjmują się tym, co dzieje się na Ukrainie. Rozmawiali przy mnie, że padł Chersoń. Cieszyli się, że miasto zostało zdobyte przez armię rosyjską - opowiadał tenisista Michał Dembek, który spotkał Rosjan na turnieju w Kazachstanie.

Skandaliczna sytuacja miała także miejsce m.in. na turnieju w Cincinnati. Rosjanka Anastazja Potapowa poskarżyła się sędzi na kibickę z ukraińską flagą. Fankę wyrzucono z kortu, organizatorzy straszyli ją policją. - Rosjanie przychodzą do twojego domu i dyktują zasady - mówił Dołhopołow.

- Dziwne też jest to, że w ostatnich latach tenis promuje się jako sport, który bardzo dba o zdrowie psychiczne zawodników, ale wyraźnie to, czego doświadczają ukraińscy tenisiści nie wydaje się być dla władz tenisa poważnym problemem - kończy nasz rozmówca.

Rosjanie tak, Djoković nie?

Craig Tiley powiedział rownież, że dziewięciokrotny mistrz Australian Open Novak Djoković również będzie mile widziany w przyszłym roku w Melbourne, jeśli zostanie mu cofnięty zakaz wizowy w związku z deportacją. W styczniu Djoković został wydalony z Australii z powodu braku przyjęcia szczepionki przeciwko COVID i nie ma możliwości ponownego wjazdu do 2025 roku, choć rząd australijski może uchylić zakaz według własnego uznania.

Australian Open odbędzie się od 16 do 29 stycznia 2023 roku.