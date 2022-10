Rosyjski tenisista "zdradza" Rosję. "Pokój"

- Najważniejsze jest to, żeby we wszystkich częściach świata panował pokój - powiedział rosyjski tenisista, Andriej Rublow (ATP 9.) podczas turnieju rozgrywanego w hiszpańskim Gijon. To kolejne słowa tenisisty, który od początku jest przeciwko agresji wojsk Władimira Putina na Ukrainę.

