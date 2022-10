Djoković ma duże szanse zagrać w Australian Open. Musi spełnić ten warunek

Przypomnijmy - Novak Djoković został deportowany z Australii w styczniu w przeddzień Australian Open 2022. Ówczesny rząd zdecydował, że Serb mógł zakłócić porządek cywilny, podejmując decyzję o nieszczepieniu się przeciwko COVID-19. Zgodnie z australijskim prawem imigracyjnym, Djoković w ciągu trzech lat nie może otrzymać nowej wizy - chyba że nowy minister imigracji Andrew Giles dopuści do przylotu Serba.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Koszmar wielkiej rywalki Igi Świątek. "To było naprawdę trudne do oglądania"

Prawnik uważa, że powrót Djokovicia nie będzie problemem

Niewykluczone, że organizatorzy Australian Open będą wywierać presję na rząd, aby pozwolił Djokoviciowi wystąpić w przyszłorocznym turnieju wielkoszlemowym. Craig Tiley, dyrektor Australian Open, zabrał głos w sprawie kolejnej edycji turnieju w Melbourne. - Jesteśmy na dobrej drodze, by znów wszyscy najlepsi tenisiści zagrali u nas - powiedział Tiley. Jego słowa odebrano w Australii jako sugestię, że władze centralne dopuszczą Djokovicia do wjazdu do kraju - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Tymczasem Kon-Ming Tsai, prawnik z Melbourne, specjalizujący się w kwestiach imigracyjnych udzielił wywiadu Associated Press, amerykańskiej agencji prasowej, w którym opowiedział o sprawie Djokovicia i jego możliwym powrocie do Australii.

Według prawnika w najlepszym interesie Australii byłoby, aby Djoković wziął udział w Australian Open w 2023 roku. Kon-Ming Tsai biorąc pod uwagę swoje wieloletnie doświadczenie w radzeniu sobie z australijskim prawem imigracyjnym, uważa, że decyzja prawdopodobnie będzie na korzyść Djokovica. Według prawnika Djoković powinien wyjaśnić na wyjaśnić na piśmie Australian Border Force, dlaczego jego okres zakazu musi zostać zniesiony, a także wykazać, że istnieją przekonujące okoliczności do zniesienia zakazu.

- Nie ma czynnika ryzyka, jeśli Djoković mógłby wrócić. Nie będzie problemu dla społeczności, bo jest jednym z najlepszych tenisistów na świecie i może przyciągnąć wielu zagranicznych gości. Najważniejsze jest to, że w najlepszym interesie Australii jest zniesienie zakazu i powrót Djokovicia - powiedział Kon-Ming Tsai.

Pod nieobecność Novaka Djokovicia jego największy rywal Rafael Nadal wygrał tegoroczny Australian Open. Hiszpan był też najlepszy w Roland Garros, dzięki czemu ma już 22 tytuły wielkoszlemowe. Serb odpowiedział, zwyciężając w Wimbledonie (21 tytułów).

Młoda gwiazda tenisa wciąż szuka. To już piąty w ciągu ostatnich 16 miesięcy

Australian Open 2023 rozpocznie się 16 stycznia. Djoković triumfował w nim aż dziewięć razy (w latach: 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021).