Świątek rozpoczyna grę w turnieju w San Diego. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Zheng? [TRANSMISJA, STREAM]

Po wygranej w US Open, w zeszłym tygodniu Iga Świątek (1. WTA) powróciła do rywalizacji na korcie i wzięła udział w halowym turnieju WTA 500 w Ostrawie. Tam zaszła do finału, lecz w trwającym ponad trzy godziny pojedynku z Barborą Krejcikovą (14. WTA) musiała uznać wyższość rywalki i przegrała 7:5, 6 (4):7, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Sukces, którego Świątek się nie spodziewała [SPORT.PL LIVE #34]

Iga Świątek rozpoczyna udział w turnieju w San Diego. Pierwszą rywalką Zheng

Pomimo tego, że zmagania w Czechach zakończyły się dopiero w ostatnią niedzielę, liderka światowego rankingu nie zrezygnowała z udziału w turnieju WTA 500 w San Diego. W pierwszej rundzie polska tenisistka miała wolny los, przez co spotkanie drugiej rundy z Qinwen Zheng (28. WTA) będzie dla niej pierwszym w tej rywalizacji.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Początkowo Chinka w ogóle miała nie zagrać w tym turnieju, gdyż w kwalifikacjach przegrała z Camilą Osorio (73. WTA). Jednak gdy Jelena Rybanika (26. WTA) ogłosiła, że wycofuje się z rywalizacji, jej miejsce zajęła właśnie Zheng. W pierwszej rundzie jej przeciwniczką była Garbine Muguruza (13. WTA), lecz pojedynek ten potrwał zaledwie 27 minut. Wszystko dlatego, że w jeszcze w pierwszym secie, przy stanie 5:0 dla Chinki, Hiszpanka poddała mecz z powodu kontuzji.

Dotychczas Świątek i Zheng mierzyły się tylko w jednym meczu singlowym. Miał on miejsce w 1/8 finału tegorocznego French Open i zakończył się zwycięstwem raszynianki 6:7, 6:0, 6:2. Co ciekawe, Chinka była jedyną zawodniczką w całym turnieju, która w pojedynku z Polką zdołała wygrać seta.

Zwyciężczyni meczu pomiędzy Świątek a Zheng awansuje do ćwierćfinału amerykańskiego turnieju. Tam przyjdzie jej się zmierzyć albo z Kanadyjką Biancą Andreescu (57. WTA), albo reprezentantką gospodarzy Coco Gauff (8. WTA).

Świątek kontra Zheng w turnieju w San Diego. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Świątek z Zheng zostanie rozegrany w czwartek 13 października o godzinie 20:30 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji w Canal+Sport, a także w internecie w usłudze Canal+Online.