Iga Świątek w zaszczytnym gronie. Została nominowana przez ONZ

ONZ Kobiety to podmiot Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet. Iga Świątek została nominowana do nagrody w kategorii "Dobre zdrowie i samopoczucie".

Iga Świątek nominowana do prestiżowej nagrody

Nagroda "Rise and Raise Others", do której nominowana jest Iga Świątek, przyznawana jest "Kobietom wybitnym, za ich zaangażowanie i entuzjazm w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych".

"Nominowani do nagrody dzielą pasję, doświadczenia, wiedzę, talent i umiejętności. Są niespokojni, zmieniają status quo, przekraczają granice, budują więzi społeczne, nawiązują przyjaźnie, wspierają się nawzajem i budują społeczności. Świętujemy hojne oddanie kobiet pomagających innym kobietom w nadziei, że zainspirują innych do tego samego" - czytamy w oświadczeniu organizatorek z ONZ Kobiety.

W uzasadnieniu nominacji najlepszej tenisistki czytamy: "angażuje się w się w inicjatywy społeczne z dziećmi i zdrowiem psychicznym w Polsce".

Po przegranym finale turnieju WTA 500 w Ostrawie Iga Świątek przekazała na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce całą wygraną w turnieju kwotę ok. 280. tysięcy złotych. Polka zrobiła to z uwagi na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, przypadający dzień po zakończeniu turnieju 10 października.

Podobnie Świątek postąpiła rok wcześniej, kiedy na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypadał jej mecz z Darią Kasatkiną w Indian Wells. - To dla mnie ważne, żeby rosła świadomość na temat poszukiwania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego, gdy tego potrzebujemy. Proszenie o pomoc to oznaka odwagi i siły, nie słabości. Jak napisał dziś Michael Phelps: to okej nie czuć się dobrze - napisała wtedy Świątek na swoich mediach społecznościowych.

Iga Świątek w zaszczytnym gronie nominowanych. Głosowanie internetowe potrwa do 20 października

Oprócz Igi Świątek w kategorii "Dobre zdrowie i samopoczucie" nominowane zostały: Sarahi Espinoza Salamanca z USA (Dreamer Roadmap dla rodzin emigrantów, by ich dzieci mogły dostać się na studia), Regina P Markus z Brazylii (leczenie choroby Alzheimera, depresji i nowotworów) oraz Sarah van Vooren z Holandii (wzmacnianie dziewcząt w Nepalu poprzez sport).

Oprócz Igi Świątek, w innych kategoriach, nominowane zostały trzy inne Polki. W kategorii "Eliminacja ubóstwa" wyróżniono Dominikę Kulczyk, która walczy z dyskryminacją kobiet. O nagrodę w kategorii "Edukacja" powalczy z kolei biolożka i astrobiolożka Agata Kołodziejczyk, a w "Działaniach na rzecz klimatu" nominowano Paulę Fanderowską.

Na Igę Świątek oraz inne Polki można głosować za pośrednictwem strony, której link znajdziesz TUTAJ. Uczestnicy głosowania muszą podać swoje imię i nazwisko, a także zagłosować we wszystkich ośmiu kategoriach. Głosowanie możliwe jest do 20 października, a gala wręczenia nagród odbędzie się 26 października w Kalifornii.