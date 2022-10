Rywalka liczy na rewanż ze Świątek. "Będę walczyć do końca"

Po porażce z Barborą Krejcikovą (14. WTA) w finale WTA w Ostrawie Iga Świątek wraca do gry na kortach w San Diego. Pierwsza rakieta świata zaczyna zmagania od drugiej rundy, ponieważ w pierwszej miała wolny los.

"To będzie ciężki mecz". Chinka obawia się starcia z Igą Świątek

Zheng Qinwen w meczu pierwszej rundy zmierzyła się z Garbine Muguruzą (13. WTA), po tym jak z turnieju wycofała się Jelena Rybakina (26. WTA). Chinka wskoczyła do pierwszej rundy jako szczęśliwa przegrana i prowadziła z Muguruzą 5:0. Jej rywalka wycofała się z meczu problemów gastrycznych i tak Qinwen awansowała do drugiej rundy turnieju w San Diego.

Iga Świątek i Zheng Qinwen mierzyły się już w tym roku w czwartej rundzie French Open i górą była raszynianka. Świątek wygrała 5:7, 6:0, 6:2, ale nie było to dla niej łatwe spotkanie. Przed nachodzącym starciem w San Diego Qinwen zabrała głos na temat przyszłej rywalki w rozmowie z oficjalnym portalem WTA. - Dobrze się rusza, ma dobry ślizg na twardych kortach - pochwaliła Świątek Chinka i dodała: - To będzie ciężki mecz. We wszystkich meczach, w których gra Świątek, sprawia, że przeciwnik czuje, że zawsze musi w formie, aby wygrać. Nie odda meczu łatwo. Myślę, że kluczem do gry przeciwko niej jest walka i gra do samego końca. Po prostu zagram w moją grę, ona zagra w swoją, a potem zobaczymy.

Rywalka Świątek jeszcze bez sukcesów

Zheng Qinwen trenuje w Barcelonie pod okiem Pedro Riby, a jej tenisowym idolem jest Roger Federer. 20-letnia Chinka w swojej karierze wygrała tylko jeden turniej ranki WTA 125 w Walencji, w czerwcu tego roku. Największym osiągnięciem zawodniczki jest dojście do czwartej rundy tegorocznego French Open, a więc do meczu, w którym przegrała z Igą Świątek. W 2022 roku Qinwen wygrała 37 meczów. Jednym z jej największych atutów jest mocny i precyzyjny serwis. Po swoim podaniu wygrała w tym roku 75 proc. gemów.

Mecz Igi Świątek i Qinwen Zheng odbędzie się w czwartek 13 października o godzinie 19:10 czasu polskiego.