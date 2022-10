Iga Świątek pokazała klasę. Prawdziwa mistrzyni. "Nigdy wam tego nie zapomnę"

Iga Świątek przegrała z Barborą Krejcikovą 7:5, 6:7, 3:6 w niedzielnym finale turnieju w Ostrawie. Jeden z najlepszych finałów w żeńskim tenisie w tym roku oglądał z trybun komplet ponad ośmiu tysięcy widzów. Mimo że turniej rozgrywano w Czechach, a reprezentantka tego kraju grała w finale, to większość stanowili Polacy.

Po spotkaniu pojawiły się głosy niezadowolenia na temat zachowania polskich fanów. Ci kilkukrotnie w czasie niedzielnego finału, ale także sobotniego półfinału zbyt głośno cieszyli się po złych zagraniach rywalek. W pewnym momencie nawet Świątek poprosiła publiczność o powstrzymanie się.

Deszcz, seks i syczący zraszacz, to już paraliżowało tenis. Dlaczego na korcie musi być cicho?

Mimo kilku nieprzyjemnych incydentów liderka światowych list zdecydowała się jeszcze raz podziękować fanom za wsparcie. "Jestem już w San Diego, ale chcę wrócić do poprzedniego tygodnia. To, jak kibicowaliście mnie i wspieraliście w Ostrawie było nieprawdopodobnie. Dostałam od Was tyle energii i motywacji do pracy... Nigdy tego nie zapomnę i chcę podziękować Wam za to z głębi serca" - napisała w mediach społecznościowych i jeszcze raz pogratulowała Barborze Krejcikovej.

Iga Świątek czeka teraz bardzo aktywny czas. W czwartek rozegra już pierwszy mecz w turnieju w San Diego. Jej rywalką będzie zwyciężczyni z pary Zheng (28. WTA) - Muguruza (13. WTA).