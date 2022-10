Iga Świątek i inne tenisistki są dyskryminowane. Kibice grzmią: To obrzydliwe

W minionym tygodniu odbywały się turnieje ATP 500 w Tokio oraz WTA 500 w Ostrawie. W Azji najlepszy okazał się Taylor Fritz, który wygrał 7:6, 7:6 z Francesem Tiafoe, natomiast za naszą południową granicą Barbora Krejcikova po bardzo wyrównanym starciu ograła 5:7, 7:6, 6:3 Igę Świątek.

Iga Świątek i inne tenisistki są poszkodowane. Różnie w zarobkach są ogromne

Choć oba turnieje były tej samej rangi, wzięło w nich udział tyle samo zawodników i grano do dwóch wygranych setów, to kibice zwrócili na bardzo dużą różnicę w wysokości nagród. Fritz za zwycięstwo zarobił 365 tys. dolarów, natomiast finalista Tiafoe - prawie 183 tys. dolarów. Dla porównania Krejcikovej wręczono czek w wysokości 116 tys. dolarów, a Świątek zarobiła "zaledwie" niespełna 72 tys. dolarów.

Burza w sieci rozpoczęła się pod wpływem wpisu, w którym WTA chwaliło się nagrodą za zwycięstwo w turnieju. "To obrzydliwe, te dziewczyny zasługują na dużo więcej", "Te kobiety pracują tak samo ciężko jak każdy mężczyzna na swoje sukcesy" - tylko część komentarzy.

Ciekawą statystykę przytoczył specjalistyczny profil Relevant Tennis. Jak czytamy: "Zwycięzca przyszłotygodniowego turnieju ATP 250 we Florencji otrzyma tyle samo, co zwycięzca WTA 500, który obejmuje najlepszych graczy w Tourze. Nie ma powodu do przechwałek, WTA. Wymagaj więcej od swoich sponsorów.

Takie same zarobki w tenisie kobiecym i męskim są jedynie w turniejach wielkoszlemowych. Dzięki temu Iga Świątek jest liderką pod względem zarobków w 2022 roku. Liderka światowych list zarobiła w tym roku 9,28 mln dolarów. Na drugim miejscu jest Carlos Alcaraz, który wzbogacił konto o 7,37 mln dolarów.

Jak zapowiedziała Świątek, nagroda z turnieju w Ostrawie, trafi na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

