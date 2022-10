Kłopoty Federera na koniec kariery. Przełożone pożegnanie legendy

Ostatnim meczem Federera był występ na londyńskim Laver Cup. Szwajcarska legenda, w parze z Rafaelem Nadalem, zmierzyła się z Jackiem Sockiem i Francesem Tiafoe. Pożegnanie nie było udane dla kończącego karierę gwiazdora, ponieważ para Reszty Świata okazała się lepsza od duetu z Europy.

"Roger potrzebuje więcej czasu". Pożegnanie Federera przełożone

Roger Federer pożegnał się z kibicami w O2 Arenie w Londynie, ale oficjalna uroczystość pożegnalna miała odbyć się podczas halowego turnieju Swiss Indoors Basel w Bazylei. To podczas tych zawodów zaczęła się jego tenisowa przygoda, kiedy w wieku dwunastu lat zgłosił się do podawania piłek. Tak Federer wspominał ten moment kilka lat temu: - Mogłem zobaczyć z pierwszej ręki najlepszych graczy na świecie i zobaczyć, jak się przygotowują, jak będą się pocić, jak radzą sobie z presją. To dla mnie piękne wspomnienia.

Kibice będą musieli jednak poczekać, ponieważ Federer nie jest gotowy, by tak szybko po ostatnim meczu pojawić się przed publicznością.

- Roger Federer jest jednym z najwybitniejszych tenisistów wszech czasów, a uhonorowanie go podczas naszej imprezy to wyjątkowa okazja w bardzo odpowiedniej oprawie. Chcielibyśmy świętować wpływ, jaki wywarły lata sukcesów Rogera na turniej, ale rozumiemy, że Roger potrzebuje więcej czasu po wspaniałym zakończeniu swojej kariery - czytamy w oświadczeniu Rogera Brenwalda, który zarządza turniejem.

Do oświadczenia odniósł się także sam Federer. - Dziękuję organizatorom Swiss Indoors Basel za ich chęć przyjęcia mnie w tym roku w Bazylei, ale staram się wchłonąć wszystko, co miało ostatnio miejsce. Świętowanie w domu w Bazylei będzie miało dla mnie bardzo szczególne znaczenie, jednak nastąpiłoby za wcześnie po moim pożegnaniu w Londynie. Mam tak wiele niesamowitych wspomnień z gry w domu na przestrzeni tak wielu lat. Moim życzeniem jest, aby turniej nadal był jednym z najlepszych przystanków w ATP Tour.

Roger Federer dziesięć razy wygrywał turniej rangi ATP w Bazylei, pierwszy raz 29 października 2006 roku pokonując Fernando Gonzaleza 6-3, 6-2, 7-6(3). Tegoroczny turniej w Bazylei zostanie rozegrany w dniach 24-30 października.