Legenda tenisa jest spokojna. "Póki gra Świątek"

Martina Navratilova, to urodzona w 1956 r. w Pradze była tenisistka reprezentująca Stany Zjednoczone oraz ojczystą Czechosłowację. W swojej bogatej karierze zawodniczka wielokrotnie wygrywała Klasycznego Wielkiego Szlema, czy zdobywała Puchar Federacji. Była również jedną z sześciu kobiet, które liderowały jednocześnie singlowej i deblowej klasyfikacji WTA. Dziś Navratilova nie szczędzi pochlebstw pod adresem Igi Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Świątek chwalona przez legendę. "Jestem spokojna o kobiecy tenis"

"Myślę, że nie możemy zastąpić Rogera Federera czy Sereny Williams" - oznajmiła Martina Navratilova, która dostrzega coraz dalej idące zmiany w tenisie. Była mistrzyni, wierzy, że nowe pokolenie tenisistów oraz tenisistek przyniesie kibicom równie dużo pozytywnych emocji.

"Możemy wprowadzić nowe twarze, które sprawią, że poczujemy się lepiej i zapewnią nam rozrywkę" - kontynuowała reprezentantka Stanów Zjednoczonych. Jej zdaniem wśród największych gwiazd nowego pokolenia na szczególne wyróżnienie zasługuje Iga Świątek. Która w tym roku kalendarzowym wygrała już 60 spotkań, a jej serię 10 kolejnych zwycięstw przerwała dopiero w finale WTA Barbora Krejcikova. "Jestem spokojna o kobiecy tenis, póki gra Świątek" - powiedziała.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Od czasu przejścia na emeryturę Ashleigh Barty, to Polka zasłużenie lideruje w rankingu najlepszych tenisistek. Byłej zawodniczce imponuje przede wszystkim jej skromność, pracowitość oraz to, że potrafi zabrać głos w społeczności tenisa. Niedawno udało się zmusić Międzynarodową Federację Tenisa do uczynienia kalendarza reprezentacyjnego bardziej kompatybilnym z kalendarzem WTA , aby gracze nie musieli pomijać Pucharu Billie Jean King.