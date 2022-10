Oto ranking WTA Live po porażce Igi Świątek w finale w Ostrawie

Iga Świątek nie ma sobie równych w bieżącym sezonie WTA Tour. Wygrała w nim siedem turniejów w tym wielkoszlemowe Roland Garros i US Open. Do tego dochodzi jej bilans zwycięstw, który sięgnął 60 meczów, co jest wręcz historycznym wynikiem. 21-latka wyrównała rekord Caroline Wozniacki, która w 2017 roku wygrała o jedno spotkanie mniej. Była blisko pobicia powyższego wyniku, ale w finale WTA w Ostrawie lepsza okazała się Barbora Krejcikova (23. WTA), która pokonała Świątek 5:7, 7:5, 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Iga Świątek skarciła polskich kibiców za fatalne zachowanie. "To nie piłka nożna"

Iga Świątek wygrywa w Ostrawie i podwyższa przewagę nad resztą. Astronomiczne liczby

Wszystkie tenisistki i tenisiści walczą każdego sezonu nie tylko o pieniądze, ale też o punkty liczone w światowym rankingu. Równocześnie prowadzony jest ranking na żywo. Na jego podstawie na koniec każdego roku osiem najlepszych tenisistek i tenisistów (w danym roku kalendarzowym) trafia do WTA oraz ATP Finals.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świątek już w czerwcu zapewniła sobie udział w turnieju, bo w pierwszej połowie tego roku wykręciła astronomiczne liczby. Jej seria bez porażki sięgnęła 37 spotkań. Polka triumfowała też w sześciu turniejach z rzędu. I będzie miała szanse jeszcze podwyższyć dotychczasowy wynik. Zanim odbędzie się WTA Finals, Polka wystartuje w turnieju w San Diego. "To będzie niesamowite wyzwanie, już ją podziwiam" - napisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl, który przekazał informacje na ten temat.

Zanim Świątek podeszła do finału WTA w Ostrawie, miała na koncie 10180 pkt. To już był wynik dwukrotnie wyższy od wiceliderki - Tunezyjki, Ons Jabeur, która ma na koncie 4885 pkt. Po turnieju w Czechach na konto Polki trafiło kolejne 305 pkt, co oznacza, że jej wynik to 10485 pkt. Żadna inna zawodniczka nie jest już w stanie jej zagrozić, chociażby w najmniejszym stopniu.

Podkreślmy też, że i rywalka Świątek - Barbora Krejcikova - poprawiła wynik w rankingu WTA Live. Za triumf w Ostrawie na jej konto trafiło 465 pkt. To z kolei sprawiło, że Czeszka wskoczyła z 18. miejsca na 14. I Jej wynik to 2371 pkt.

WTA. Ranking na żywo. Oto najlepsza dziesiątka:

Iga Świątek (Polska) - 10485 pkt Ons Jabeur (Tunezja) - 4885 pkt Anett Kontaveit (Estonia) - 4010 pkt Paula Badosa (Hiszpania) - 3934 pkt Aryna Sabalenka (Białoruś) - 3470 pkt Jessica Pegula (USA) - 3447 pkt Maria Sakkari (Grecja) - 3355 pkt Coco Gauff (USA) - 3047 pkt Simona Halep (Rumunia) - 3025 pkt Caroline Garcia (Francja) - 2930 pkt

Świątek skrytykowała zachowanie polskich kibiców. "Nie chcemy tak wygrywać"