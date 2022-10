Iga Świątek gra o finał w Ostrawie. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Aleksandrową? [TRANSMISJA, STREAM]

Od kiedy Iga Świątek (1. WTA) wygrała US Open, nie brała udziału w turniejach WTA. Po kilkutygodniowej przerwie Polka powróciła do rywalizacji na korcie i póki co pokazuje wysoką dyspozycję. W dotychczas rozegranych meczach nie straciła jeszcze seta i w dobrym stylu awansowała do półfinału.

Świątek zagra z Aleksandrową w Ostrawie. Stawką finał turnieju

W pierwszej rundzie raszynianka miała wolny los, w drugiej przyszło jej się zmierzyć z Australijką Ajlą Tomljanović (34. WTA). Polka wygrała pierwszy set 7:5, a w drugim, przy stanie 2:2, przeciwniczka poddała mecz z powodu kontuzji. Kolejną rywalką Świątek była Amerykanka Caty McNally (151. WTA). Pojedynek nie nie należał najłatwiejszych, ale ostatecznie 21-latka zwyciężyła 6:4, 6:4.

Aleksandrowa nie ma tak imponującego bilansu w czeskim turnieju, jak Polka, ale mierzyła się z teoretycznie lepszymi rywalkami. W pierwszej rundzie grała z Wiktorią Azarenką (24. WTA), którą pokonała 6:4, 4:6, 6:2. Następnie rywalizowała z jeszcze wyżej notowaną Darią Kasatkiną (11. WTA), lecz w tym wypadku do rozstrzygnięcia spotkania potrzebowała zaledwie dwóch setów i wygrała 6:1, 7:6 (1). W ćwierćfinale jej przeciwniczką była Tereza Martincova (78. WTA). Czeszka również musiała uznać wyższość Aleksandrowej i przegrała 1:6, 6:4, 1:6.

Dotychczas obie tenisistki mierzyły się ze sobą raz. Miało to miejsce w 1/8 finału zeszłorocznego turnieju WTA 500 w Melbourne. Wtedy Aleksandrowa wygrała 6:4, 6:2. Zwyciężczyni sobotniego meczu zagra w finale turnieju w Ostrawie, gdzie jej rywalką będzie Czeszka Barbora Krejcikova (23. WTA) lub Kazaszka Jelena Rybakina (26. WTA).

Iga Świątek zagra z Aleksandrową w półfinale w Ostrawie. Gdzie oglądać mecz? [Transmisja TV, stream online]

Pojedynek Igi Świątek z Jekatieriną Aleksandrową rozpocznie się w sobotę 8 października około godziny 16. Transmisję będzie można oglądać w telewizji na kanale Canal+Premium, a także w internecie w serwisach Canal+ Online oraz Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.