Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale WTA w Ostrawie. Rewanż

Iga Świątek (1. WTA) zalicza udany powrót na korty. W drugiej rundzie turnieju WTA w Ostrawie zmierzyła z Ajlą Tomljanović (34. WTA) i awansowała do ćwierćfinału, ponieważ Australijka skreczowała w drugim secie. W kolejnej rundzie pokonała Catherine McNally (151. WTA) 6:4, 6:4, dzięki czemu zagra w półfinale.

Jekaterina Aleksandrowa rywalką Świątek w półfinale

Świątek poznała już rywalkę, z którą zmierzy się w walce o finał. Będzie nią Jekaterina Aleksandrowa (21. WTA). W piątek Rosjanka zmierzyła się z Terezą Martincovą (78. WTA). W pierwszym secie nie dała większych szans rywalce i pewnie wygrała go 6:1. W drugiej partii Czeszka pokazała się z lepszej strony, pokonując Rosjankę 6:4. Ostatni set wpadł na konto Aleksandrowej (6:1).

Aleksandrowa triumfowała do tej pory w trzech turniejach WTA Tour (w Shenhzen Open 2020, Rosmalen Open 2022 oraz Korea Open 2022). Pod koniec września wygrała rozgrywki w Seulu, pokonując w finale Jelenę Ostapenko (16. WTA) 7:6, 6:0. Dzięki temu awansowała na 21. miejsce rankingu WTA, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Aleksandrowa ma na swoim koncie także trzy wygrane zawody WTA 125k Series. W turniejach wielkoszlemowych nigdy nie awansowała dalej niż do trzeciej rundy. Zadebiutowała w 2016 roku na Wimbledonie. Na ostatnim US Open odpadła w drugim etapie, przegrywając 6:0, 4:6, 6:7 z Lauren Davis (84. WTA).

Do tej pory Aleksandrowa grała z Igą Świątek tylko raz. Miało to miejsce w 2021 roku w 1/8 finału turnieju WTA w Melbourne. Wówczas lepsza okazała się Rosjanka, która pokonała polską tenisistkę 6:4, 6:2.

Spotkanie Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrovą zaplanowane jest na sobotę po godzinie 15:00. Jeśli Polka awansuje do finału, w nim zmierzy się z Barborą Krejcikovą (23. WTA) lub Jeleną Rybakiną (26. WTA).

