Hurkacz walczy o półfinał. Arcytrudny rywal. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Tsitsipasem? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Hubert Hurkacz (10. ATP) zdecydował się na udział turnieju w Astanie po tym, jak ranga zawodów została zwiększona do ATP 500. Polski tenisista zaczął rywalizację od pokonania Argentyńczyka Francisco Cerundolo (20. ATP; 6:2, 7:6) w pierwszej rundzie. Potem Hurkacz ograł 6:4, 6:4 przedstawiciela gospodarzy, czyli Alexandra Bublika (43. ATP). Teraz Huberta Hurkacza czeka dużo cięższe zadanie.

ATP w Astanie. Negatywny bilans Huberta Hurkacza przeciwko Tsitsipasowi

Kolejnym rywalem Huberta Hurkacza w turnieju w Astanie będzie Grek Stefanos Tsitsipas (3. ATP), który we wcześniejszych etapach turnieju pokonał 6:3, 6:4 Michaiła Kukuszkina z Kazachstanu (221. ATP) i 7:6, 7:6 Lukę Nardiego z Włoch (152. ATP). Hubert Hurkacz zagra przeciwko Tsitsipasowi po raz dziewiąty w karierze - do tej pory lepszy bilans miał grecki tenisista, ale ostatni pojedynek wygrał Polak. Miało to miejsce w zeszłym roku w ćwierćfinale turnieju w Miami, gdzie Hurkacz wygrał 2:6, 6:3, 6:4.

Jeśli Hubert Hurkacz awansuje do półfinału turnieju w Astanie, to zmierzy się tam z z Francuzem Adrianem Mannarino (51. ATP) lub z Andriejem Rublowem (9. ATP). Z kolei w finale może zagrać Rosjanin Daniił Miedwiediew (5. ATP) lub Serb Novak Djoković (12. ATP).

ATP w Astanie. Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz Huberta Hurkacza?

Mecz Huberta Hurkacza ze Stefanosem Tsitsipasem w ćwierćfinale turnieju w Astanie odbędzie się w piątek 7 października o godzinie 10:00 czasu polskiego. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport i w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.