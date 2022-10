Iga Świątek poznała rywalkę w walce o półfinał. Sensacja w Ostrawie

Wydawało się, że to Karolina Muchova (189. WTA) powoli wraca do niezłej formy i to ona będzie rywalką Igi Świątek. Do turnieju w Ostrawie dostała się dzięki dzikiej karcie. W I rundzie Czeszka zmierzyła się z pogromczynią Igi Świątek w turnieju w Toronto, Brazylijką Beatriz Haddad Maia (Brazylia, 15. WTA). Po dobrej grze wygrała 6:4, 6:4. W II rundzie Muchova zagrała z 20-letnią Amerykanką, Catherine McNally (151. WTA), która w kwalifikacjach sprawiła niespodziankę, pokonując będącą zdecydowanie wyżej w rankingu, Chinkę Xiyu Wang (59.) 6:3, 6:3. W I rundzie McNally łatwo pokonała Rosjankę Annę Blinkową (137. WTA) 6:1, 6:2.

McNally dwa sety wygrała zdecydowanie

Pierwszy set czwartkowego pojedynku miał niespodziewany przebieg. McNally wygrała go zdecydowanie - 6:1. Wygrała 65 proc. punktów po pierwszym podaniu i aż 100 po drugim (rywalka odpowiednio 38 i 64 proc.). Drugą partię świetnie zaczęła Czeszka, obejmując prowadzenie 3:0. Amerykanka szybko wygrała dwa gemy z rzędu, ale w szóstym gemie znów została przełamana. Muchova wygrała seta 6:3.

Już na starcie decydującej partii McNally została przełamana. W odpowiedzi wygrała jednak aż sześć gemów z rzędu i wygrała seta zdecydowanie 6:1. Czeszka nie miała praktycznie nic do powiedzenia.

Kim jest Catherine McNally?

Catherine McNally to finalistka US Open 2021 i 2022 w grze podwójnej kobiet (najpierw w parze z Amerykanką Coco Gauff, a potem z inną swoją rodaczką - Taylor Townsend), mistrzyni juniorskiego French Open 2018 i US Open 2018 w grze podwójnej dziewcząt. W grze pojedynczej w turnieju wielkoszlemowym jej największym sukcesem była III runda US Open w 2020 roku. Zdecydowanie lepiej radzi sobie w rywalizacji deblowej. Była bowiem w aż trzynastu takich finałach, a w singlu - w żadnym.

Będzie to pierwszy mecz w karierze w rozgrywkach seniorskich pomiędzy Igą Świątek, a Caty McNally. Dotychczas obie zawodniczki spotkały się tylko raz, ale w juniorskim French Open w 2018 roku. Wtedy lepsza była McNally wygrywając po zaciętym meczu 3:6, 7:6, 6:4.

Co ciekawe jednak, w tym samym turnieju Świątek - McNally grały razem w rywalizacji deblowej. Spisały się znakomicie, bo wygrały w finale z parą z Japonii: Yuki Naito/Naho Sato 6:2, 7:5.

McNally w Ostrawie gra również w deblu. Jej partnerką jest rewelacja turnieju singlowego, 21-letnia Alycia Parks. Amerykanka w drodze do ćwierćfinału turnieju wyeliminowała Czeszkę Karolinę Pliskovą (19.WTA) oraz Greczynkę Marię Sakkari (7. WTA). McNally-Parks w ćwierćfinale czeka trudne zadanie, bo zmierzą się z turniejową "1" - Desirae Krawczyk/Demi Schuurs (Niemcy, Holandia).

Przypomnijmy, że Iga Świątek nie miała łatwej przeprawy w 1/8 finału. - Spędziły na korcie prawie dwie godziny, mimo że zagrały tylko półtora seta. W meczu o ćwierćfinał turnieju WTA 500 w Ostrawie Iga Świątek pokonała Ajlę Tomljanović 7:5 w pierwszym secie, a w drugim przy stanie 2:2 rywalka skreczowała - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl o jej meczu.

Mecz Świątek - McNally odbędzie się w piątek.