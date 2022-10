Gigantyczne emocje w super-tie breaku. Hurkacz zagra w półfinale debla

Hurkacz/Zieliński zmierzyli się z klasowym duetem, który w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Simone Bolelli/Fabio Fognini zagrali bowiem w aż czterech finałach turniejów: w Sydney, Rio De Janeiro, Bastad i Umag. Włoch wystąpił również w finale turnieju deblowego w Buenos Aires, ale wtedy jego partnerem był Argentyńczyk Horacio Zeballos. Fognini z pięciu finałów wygrał dwa - w Rio De Janeiro i Umag.

Wielkie emocje w super tie-breaku

Włosi w tym roku grali również więcej meczów od Polaków. Od samego lipca rozegrali wspólnie dotychczas aż 23 spotkania, a Polacy w całym tym roku - tylko sześć.

Początek czwartkowego pojedynku był nerwowy, bo obie pary przegrały dwa swoje pierwsze gemy serwisowe. W siódmym gemie przy stanie 3:3 Polacy znów zostali przełamani. Chwilę później mieli szansę na odrobienie strat, ale im się nie udało. Włosi wykorzystali szansę i wygrali seta 6:4. W drugiej partii zdecydowanie lepsi byli Polacy. Aż trzy razy przełamali rywali, a sami tylko raz stracili swoje podanie i wygrali 6:2. W tym secie wygrali aż 80 proc. punktów po pierwszym serwisie, a rywale tylko 43 proc.

O wyniku spotkania zadecydował super tie-break rozgrywany do dziesięciu punktów. Polacy rozpoczęli go wyśmienicie, bo prowadzili już 4:0. Zmarnowali jednak przewagę i chwilę później rywali prowadzili 6:5. Końcówka była pasjonująca, doszło do tego, że ktoś musiał mieć dwupunktową przewagę. Ostatecznie Polacy wygrali 11:9.

W półfinale Hurkacz-Zieliński zmierzą się z Francuzami: Adrian Mannarino/Fabrice Martin, którzy w ćwierćfinale niespodziewanie wyeliminowali turniejową "1" - Tim Puetz, Michael Venus (Niemcy, Nowa Zelandia) 6:3, 6:4. Drugi półfinał zapowiada się pasjonująco, bo zagrają numer "2" turnieju, Chorwaci: Nikola Mektić/Mate Pavić i numer "3": Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Hiszpania, Argentyna).

Hubert Hurkacz w Astanie gra również w singlu i również dobrze sobie radzi. Polak pokonał reprezentanta Kazachstanu, Alexandera Bublika (43. ATP) 6:4, 6:4 i awansował do ćwierćfinału. 25-latek zmierzy się w nim z numerem trzy światowego tenisa - Stefanosem Tsitsipiasem