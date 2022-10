Co za statystyka! Świątek już wyrównała drugi rekord Sereny Williams

"Iga Świątek to tenisistka z największą liczbą zwycięstw w jednym roku w ciągu pięciu ostatnich sezonów" - taką ciekawostkę serwują statystycy z OptaAce. Ale to nie wszystko: 58 wygranych Igi w 2022 roku to wyrównanie drugich najlepszych wyników w karierach Sereny Williams i Agnieszki Radwańskiej. A przecież Iga gra jeszcze w Ostrawie i wystąpi jeszcze w dwóch turniejach.

