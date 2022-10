Iga Świątek mówi wprost. "Nie będę udawać". A potem słowa godne mistrzyni

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Ostrawie. W środę Polka wygrała z Australijką - Ajlą Tomljanović. 29-latka skreczowała przy stanie 7:5, 2:2 dla naszej zawodniczki. - Początek dzisiejszego meczu był dla mnie nauczką. Mimo że zaczęło się dobrze i płynnie, to później moja gra nie była tak dobra. Ale to dobre przetarcie i myślę, że przyda mi się w kolejnych meczach tego turnieju - skomentowała Świątek na antenie Canal+Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo To już patologia. Trybuny toną w małpkach

I dodała: - To jeden z najlepiej obsadzonych turniejów WTA 500, więc wiedziałam, że gra tutaj będzie dużym wyzwaniem. Zwłaszcza że ostatnie spotkanie rozegrałam ponad trzy tygodnie temu, więc jeśli chodzi o rytm meczowy, jestem trochę "zardzewiała". Zdawałam sobie jednak sprawę, że od samego początku będę musiała grać na wysokich obrotach.

Świątek olśniła, zachwyciła. Dzieło sztuki. Rywalka była zdumiona [WIDEO]

Dla Świątek był to pierwszy mecz od blisko miesiąca. Ostatni raz Polka grała na początku września w finale US Open. - Nie będę udawać: po 10 miesiącach intensywnego grania w tym sezonie, nie było tak, że szybko zatęskniłam za meczami. Ale jak weszłam tu na kort, to od razu poczułam adrenalinę i atmosferę. Na trybunach jest wielu Polaków, co na pewno motywuje do jeszcze lepszej gry - powiedziała Świątek.

"Chcę się nauczyć grać dobrze i równo po Wielkich Szlemach"

I dodała: - Cieszę się, że pod koniec pierwszego seta weszłam na wyższy poziom energetyczny i udało mi się tę partię zamknąć. Nie wiem, jak potoczyłaby się druga partia i przykro mi, że ten mecz skończył się w taki sposób. Mam nadzieję, że Ajla szybko wyzdrowieje.

- Jestem jednak zadowolona z poziomu, jaki zaprezentowałam. Wiem, że nie grałam najefektowniej, ale powrót po takiej przerwie nie był łatwy. Zwłaszcza powrót po turnieju wielkoszlemowym. One zawsze są inne, trudniejsze, czego doświadczyłam już w przeszłości. Chcę się nauczyć grać dobrze i równo po Wielkich Szlemach. Chcę wchodzić na kort i od razu czuć głód sukcesu. Po pierwszym zwycięstwie w Paryżu zakończyłam sezon. Po tegorocznym triumfie weszłam na trawę i nie mogłam sprawdzić się w swoich warunkach. Teraz chcę zobaczyć, jak zareaguje moja głowa i ciało.

Przeciwniczką Świątek w ćwierćfinale turnieju w Ostrawie będzie zwyciężczyni pary Caty McNally - Karolina Muchova. - Czy obejrzę ich mecz w czwartek? Nie wiem. Zobaczę, jak przebiegnie moja regeneracja. Czy będę analizowała kolejną przeciwniczkę? Nie, nie jestem dobra w analizę. Zostawię to trenerowi - zakończyła Świątek.

Znany włoski klub mówi "nie". Paulo Sousa dalej pozostanie bez pracy

Kolejny mecz Polki w piątek.