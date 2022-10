Świątek olśniła, zachwyciła. Dzieło sztuki. Rywalka była zdumiona [WIDEO]

Dla Igi Świątek (1. WTA) turniej w Ostrawie jest powrotem do rywalizacji po prawie miesięcznej przerwie. Polka ostatni mecz rozegrała 10 września, pokonując w finale wielkoszlemowego US Open Tunezyjkę Ons Jabeur (2. WTA). W Czechach została rozstawiona z numerem 1. i w pierwszej rundzie miała wolny los.

Iga Świątek w ćwierćfinale w Ostrawie. Rewelacyjne zagranie Polki zaskoczyło rywalkę

W swoim pierwszym meczu Polka mierzyła się z Alją Tomljanović (34. WTA). Australijka na otwarcie pokonała 6:3, 6:3 Chinkę Shuai Zhang (27. WTA). Świątek świetnie rozpoczęła to spotkanie, wychodząc na 3:0 z jednym przełamaniem. Choć z czasem rywalka zdołała odrobić stratę, liderka rankingu WTA w dwunastym gemie zaliczyła drugie przełamanie, kończąc seta zwycięstwem 7:5. W drugiej partii obie zawodniczki na początek przełamały swoje podania, by po utrzymanych serwisach doprowadzić do remisu 2:2. W tym momencie Świątek mogła już się cieszyć z awansu, bowiem Australijka zrezygnowała z dalszej gry z powodu kontuzji.

Na początku drugiego seta liderka rankingu WTA dała próbkę swoich ogromnych możliwości przy siatce. Przy stanie 40:40 w drugim gemie Polka musiała się bronić przed breakpointem dla rywalki. Zrobiła to w niesamowity sposób, przebiegając praktycznie całą przekątną swojej połowy boiska i popisując się skutecznym skrótem. Rywalka mogła tylko bezradnie odprowadzać piłkę wzrokiem.

Środowe zwycięstwo dało Świątek awans do ćwierćfinału imprezy w Ostrawie. Kolejną rywalkę Polka pozna w czwartek. Wyłoni ją spotkanie reprezentantki gospodarzy, Karoliny Muchovej (189. WTA) z Amerykanką Caty McNally (151. WTA).