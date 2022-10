ITF reaguje na zamieszanie z Igą Świątek. Idzie zmiana

- Iga Świątek nie zagra w turnieju Billie Jean King Cup w listopadzie tego roku. WTA Finals, do którego Iga zakwalifikowała się jako pierwsza rakieta świata, i Billie Jean King Cup odbywają się na różnych kontynentach, bardzo blisko terminowo, z różnicą zaledwie jednego dnia. Zmiany stref czasowych, zwłaszcza w tej konfiguracji z zachodu na wschód, są bardzo wymagające i wydłużają czas dojścia zawodniczki do pełnej sprawności - poinformował w poniedziałek sztab polskiej tenisistki.

REKLAMA

Zobacz wideo To będzie napędzać w Wiśle kolejne problemy. Zmiana trenera nie wystarczy

Przypomnijmy: od 31 października do 7 listopada w Dallas odbędzie się Turniej Mistrzyń. To rozgrywki organizowane przez Organizację Kobiecego Tenisa (WTA). Z kolei od 8 do 13 listopada w Glasgow ma trwać finałowy turniej Billie Jean King Cup - zawody reprezentacyjne tworzone przez Międzynarodową Federację Tenisa (ITF), do których zakwalifikowały się Polki.

Jest reakcja na katastrofę Sevilli: zmiana trenera. Zaskakujący powrót

Iga Świątek musiała zrezygnować z gry dla reprezentacji Polski w BJKC

Świątek długo wahała się, czy zagrać w obu turniejach. Ostatecznie, z uwagi na obawę o swoje zdrowie, zrezygnowała z gry dla reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup. - To sytuacja niebezpieczna dla naszego zdrowia i grożąca kontuzją. Zamierzam podjąć rozmowy z WTA i z ITF, aby w przyszłości nie doszło do podobnych sytuacji, które są ze szkodą nie tylko dla nas tenisistek, ale też dla fanów tenisa - napisała sama zawodniczka.

Sporo wskazuje na to, że słowa Świątek dotarły do najważniejszych osób w WTA i ITF. Obie federacje podjęły już bowiem rozmowy w sprawie kalendarza na 2023 rok. - ITF żałuje, że Świątek nie może wziąć udziału w Billie Jean King Cup i jednocześnie rozumiemy, że kalendarz rozgrywek na koniec roku stanowi wyzwanie dla zawodniczek, które chciałyby wziąć udział w obu turniejach - powiedział prezydent ITF, David Haggerty.

- Współpracowaliśmy z WTA, by znaleźć odpowiedni termin. O ile my byliśmy gotowi, by potwierdzić datę finałów Billie Jean King Cup w czerwcu, o tyle termin finałów WTA został potwierdzony w trakcie US Open i był bardzo mocno ograniczony czasowo - dodał.

Zdecydowany ruch FAME MMA po śmierci Dawida Ozdoby. "Nie ma miejsca na żarty"

- Jesteśmy zobowiązani do współpracy z WTA, by zapewnić zawodniczkom lepsze terminy obu turniejów w 2023 roku - zakończył Haggerty.

W Billie Jean King Cup, w którym udział weźmie 12 reprezentacji, Polki zagrają w grupie D z Czeszkami oraz Amerykankami.