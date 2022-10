Iga Świątek znów na korcie. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Alją Tomljanović? [Transmisja TV, stream online]

Iga Świątek (1. WTA) w pierwszej rundzie turnieju w Ostrawie miała wolny los. W drugiej jej rywalką będzie Australijka chorwackiego pochodzenia Alja Tomljanović (34. WTA). Przeciwniczka Świątek ograła wyżej notowaną Shuai Zhang (27. WTA) 6:3, 6:3.

WTA 500 w Ostrawie. Iga Świątek zagra z Alją Tomljanović na początek turnieju

Dla Igi Świątek będzie to pierwszym mecz po 23. dniowej przerwie. Jej ostatnim starciem było zwycięstwo nad Ons Jabeur (2.WTA) w Finale US Open 6:3, 7:6. To kwestia wypoczynku może mieć duże znaczenie w środowym spotkaniu. Jej rywalka zagrała na czeskich kortach już trzy mecze, ponieważ musiała przejść eliminacje. Tomjlanović do tej pory, poza Shuai Zhang, wygrała z Rumunką Alexandrą Ignatik (174. WTA) 6:1, 6:0 oraz Hiszpanką Georginą Garcią-Perez (343. WTA) 6:3, 6:3. Mecz pierwszej rundy pomiędzy Tomljanović a Zhang trwał godzinę i dwanaście minut.

Tenisistki do tej pory dwukrotnie mierzyły się ze sobą na korcie i w obu grach lepsza była Świątek. Pierwsze stracie miało miejsce w sierpniu 2019 roku w Toronto. Mecz zakończył się po nieco ponad 20. minutach. Przy stanie 4:1 dla Świątek Australijka skreczowała. Drugi odbył się w sierpniu tego roku, również w Toronto i Polka gładko wygrała 6:1, 6:2.

W poprzednim roku Iga Świątek dotarła do półfinału turnieju WTA 500 w Ostrawie i uległa Marii Sakkari 4:6, 5:7. Ajla Tomljanović nie przebrnęła rundy kwalifikacyjnej.

Mecz Iga Świątek- Ajla Tomljanović w WTA 500 w Ostrawie. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Mecz Igi Świątek z Alją Tomljanović odbędzie się w środę, 5 października 2022 roku. Początek spotkania zaplanowano nie wcześniej niż o godzinie 16:00. Transmisja z meczu dostępna będzie na Canal+ Sport oraz w internecie za pośrednictwem Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.