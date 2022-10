Hurkacz i Zieliński w ćwierćfinale. Wygrana z turniejową "4"

Hubert Hurkacz z Janem Zielińskim grali ze sobą w tym roku zaledwie pięć razy. Teraz w I rundzie turnieju ATP w Astanie zmierzyli się z rozstawioną z numerem "4" parą: Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (Wielka Brytania, Finlandia). Co ciekawe, duet ten zagrał przeciwko Zielińskiemu (Polak wtedy był jednak w parze z Hugo Nysem) w finale turnieju na kortach twardych w Metz i przegrał 6:7 (5:7), 4:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Prezes PZT ma jedno "ale" do decyzji Świątek. Działanie władz? "To kompromitacja"

Świetny tie-break Polaków

Pierwszy set meczu Hurkacz/Zieliński - Glasspool/Heliovaara był bardzo wyrównany. Polacy nie wykorzystali trzech break-pointów, a rywale jednego. Obie pary wygrywały swoje serwisy i doszło do tie-breaka. Polacy rozpoczęli go znakomicie, bo prowadzili 4:0. Przewagę pewnie utrzymali do końca seta i wygrali 7:2.

Drugą partię duet Hurkacz/Zieliński rozpoczął znakomicie, bo przełamał rywali do 30. W kolejnym gemie rywale mieli dwa break-pointy na błyskawicznie odrobienie strat, ale ich nie wykorzystali. Potem Polacy utrzymali przewagę serwisu. Mało tego, w dziewiątym gemie znów przełamali przeciwników.

W ćwierćfinale Hurkacz/Zieliński zagrają ze zwycięzcą meczu: Simone Bolelli/Fabio Fognini (obaj Włochy)- Alexander Bublik/Beibit Zhukayev (obaj Kazachstan). W ewentualnym półfinale czekać może najwyżej rozstawiona para: Tim Puetz/Michael Venus (Niemcy, Nowa Zelandia). W I rundzie duet ten zagra z Polakiem Łukaszem Kubotem i Meksykaninem Santiago Gonzalezem.

Majchrzak wygrał w Tokio. Czeka go wielki pojedynek

Hubert Hurkacz w Astanie gra również w singlu. Polak pokonał Argentyńczyka Francisco Cerundolo 6:2, 7:6 (7-2) i awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 w Astanie. W 1/8 finału jego rywalem będzie Alexander Bublik (43. ATP).