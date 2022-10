Sensacyjna porażka Alcaraza. Dopiero czwarta taka w historii ATP

Carlos Alcaraz (1. ATP) jest jednym z najbardziej utalentowanych młodych tenisistów. 19-latek niedawno wygrał wielkoszlemowy turniej US Open. W finale tych zawodów pokonał pokonał 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 Norwega Caspra Ruuda (2. ATP). Był to pierwszy tak wielki sukces Hiszpana, dzięki któremu został liderem rankingu ATP. Jest także najmłodszym zawodnikiem w historii, który tego dokonał.

Sensacyjna porażka Alcaraza

Po wygraniu US Open Alcaraz wziął udział w turnieju ATP w Kazachstanie. W pierwszej rundzie tej imprezy zmierzył się z Davidem Goffinem (66. ATP), który przegrał 6:3, 6:7, 6:7 w kwalifikacjach Lucą Nardim (152. ATP), ale ostatecznie wziął udział w głównym turnieju jako "szczęśliwy przegrany", po tym, jak Holger Rune (26. ATP) wycofał się tych zawodów.

Hiszpan był zdecydowanym faworytem tego starcia. Ku zaskoczeniu wszystkich, lider rankingu ATP zaprezentował się w tym spotkaniu z bardzo słabej strony i sensacyjnie przegrał je 5:7, 3:6. Alcaraz popełnił wiele błędów, które bez problemów potrafił wykorzystać Goffin. Hiszpan wygrał zaledwie 48% punktów po pierwszym serwisie i przegrał swój pierwszy mecz w tym roku bez wygranego seta. Co ciekawe, to dopiero czwarty raz w historii, kiedy lider rankingu ATP został pokonany przez "szczęśliwego przegranego". Wcześniej takie sytuacje miały miejsce w 2017 (Borna Corić (28. ATP) pokonał wówczas Andy'ego Murraya na ATP w Madrycie, a następnie dokonał tego Jordan Thompson (84. ATP) podczas Queen’s Club Championships w Londynie), oraz w 2020 roku, kiedy to Lorenzo Sonego (50. ATP) okazał się lepszy od Novaka Djokovicia (7. ATP) na turnieju ATP w Wiedniu.

David Goffin w kolejnej rundzie zmierzy się z Adrianem Mannarino (51. ATP). Spotkanie zaplanowane jest na środę o godzinie 07:00. W kazachskim turnieju udział bierze także Hubert Hurkacz (10. ATP). Polak w pierwszym etapie pokonał 6:2, 7:6 Argentyńczyka Francisco Cerundolo (29. ATP). W następnej rundzie zmierzy się z wygranym pary Tallon Griekspoor (54. ATP) - Aleksander Bublik (43. ATP).

