Znamy rywalkę Igi Świątek w II rundzie w Ostrawie. Pokonała wyżej notowaną zawodniczkę

Iga Świątek (1. WTA) wygrała w tym roku już siedem turniejów. Triumfowała w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie, Rolandzie Garrosie oraz US Open. Po zwycięstwie w nowojorskich zawodach, Polka udała się na zasłużony odpoczynek, ale już niedługo wróci na korty.

Iga Świątek zmierzy się z Ajlą Tomljanović w drugiej rundzie WTA w Ostrawie

Tenisistka weźmie udział w turnieju WTA w Ostrawie, który odbędzie się w dniach 3-9 października. W pierwszej rundzie Świątek miała wolny los. W poniedziałek Ajla Tomljanović (34. WTA) pokonała wyżej notowaną Chinkę Shuai Zhang (26. WTA) 6:3, 6:3 i to ona będzie rywalką Świątek.

Do tej pory Świątek dwukrotnie rywalizowała z Australijką. Oba starcia miały miejsce podczas turniejów w Toronto. W 2019 roku w pierwszej rundzie Tomljanović skreczowała, a trzy lata później w drugim etapie rozgrywek Polka wygrała 6:1, 6:2. Najbliższy mecz obu tenisistek zaplanowany jest na środę.

Jeśli Świątek ponownie okaże się lepsza, w następnej rundzie może zmierzyć się z Czeszką Karoliną Muchovą (224. WTA) lub Brazylijką Beatriz Haddad Maia (15. WTA). Droga do wygrania tego turnieju nie będzie łatwa, ponieważ biorą w nim udział wysoko notowane tenisistki takie jak na przykład Paula Badosa (3. WTA) lub Anett Kontaveit (4. WTA).

Podczas ubiegłorocznego turnieju w Ostrawie Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Marią Sakkari (7. WTA) 4:6, 5:7. Greczynka również zagra w niedawno rozpoczętych zawodach, więc liderka rankingu WTA może liczyć na rewanż - Atmosfera była wtedy znakomita, a polscy kibice wypełnili 80 procent hali. To było niesamowite i liczę na to, że w tym roku będzie tak samo - mówiła kilka dni temu Polka na konferencji prasowej.

