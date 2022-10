Iga Świątek w Ostrawie bez trenera. Zdradziła powód nieobecności Wiktorowskiego

Iga Świątek (1. WTA) po wygranej w US Open zrobiła sobie przerwę od udziału w turniejach. Polka wróci do gry podczas WTA w Ostrawie, który potrwa od 3 do 9 października. W Czechach Idze Świątek nie będzie towarzyszył trener Tomasz Wiktorowski, który odpocznie przed ostatnią częścią sezonu.

