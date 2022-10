Iga Świątek założyła czapkę. I się zaczęło. Jeden szczegół zwrócił uwagę [FOTO]

Iga Świątek (WTA 1.) w tym tygodniu wróci do gry po zasłużonej przerwie, jaką zrobiła sobie po wygraniu wielkoszlemowego US Open. Polka wystartuje w turnieju WTA 500 w Ostrawie, w którym przed rokiem dotarła do półfinału. Wówczas musiała uznać wyższość Marii Sakkari (WTA 7.) Greczynka wygrała 6:4, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Iga Świątek trenuje w Ostrawie. Kibice zwrócili uwagę na drobny szczegół

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wiele się jednak zmieniło. Iga Świątek ustabilizowała formę na kosmicznym wręcz poziomie i jest obecnie niezaprzeczalnie najlepszą tenisistką świata. W Ostrawie rozstawiona jest z jedynką i będzie zdecydowaną faworytką do końcowego triumfu. Rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, a jej pierwszą rywalką będzie Chinka Shuai Zhang (WTA 26.) lub zawodniczka z kwalifikacji.

Wielka rywalka Igi Świątek nie wytrzymała. "Twitterowi dziennikarze nie mają życia"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Świątek jest już w Ostrawie, gdzie odbywa ostatnie treningi przed startem imprezy. W sieci można zobaczyć zdjęcia z zajęć tenisistki. Co ciekawe, kibice dopatrzyli się w jej stroju małego, aczkolwiek istotnego szczegółu. Chodzi o czapkę, w jakiej liderka rankingu WTA pojawiła się na sali treningowej.

O przygotowanie sprzętu Igi Świątek dba firma Asics. Tak jest też w przypadku owej czapki, na której przeznaczono miejsce dla gwiazdek symbolizujących wielkoszlemowe tytuły, wywalczone przez tenisistkę. Do niedawna na okryciu głowy widniały dwie takie gwiazdki, za dwukrotne wygranie Rolanda Garrosa. Po triumfie w US Open przyszedł czas na dodanie kolejnej, jednak ta, póki co, się nie pojawiła. Świątek trenowała w czapce z dwiema gwiazdkami, co momentalnie przykuło uwagę jej wiernych fanów.

"Kiedy wygrywasz tak dużo wielkoszlemowych imprez, że twój sprzęt jest nieaktualny..." - napisał na Twitterze użytkownik Jimmie48, fotograf rozgrywek WTA. "Iga potrzebuje nowej czapki", "Uwielbiam, że ona o to nie dba i nadal ją nosi", "Problem z zaopatrzeniem" - pisali pod postem internauci.

Świątek w TVP. Niedyskretne pytanie dziennikarki okazało się ostatnim