21. tenisistka świata chce zdradzić Rosję. Rodacy zaskoczeni

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już od ponad siedmiu miesięcy. W trakcie wojny życie straciło tysiące żołnierzy oraz cywilów. Przeciwko agresji opowiedziało się wiele instytucji sportowych, które wykluczyły z rywalizacji zawodników pochodzących z państwa najeźdźcy. Mniej radykalnie postąpiły światowe organizacje tenisa - ATP i WTA. Zakazały Rosjanom jedynie występów pod narodowymi flagami. Bardziej stanowcze kroki podjęli organizatorzy Wimbledonu, którzy wykluczyli z rywalizacji sportowców pochodzących z państwa Putina. Niektórzy reprezentanci Rosji myślą o zmianie obywatelstwa. Jedną z takich osób jest Jekatierina Aleksandrowa.

Jekatierina Alekandrowa planuje zmianę obywatelstwa. Pierwsze rozmowy z Czeską Federacją Tenisa. Rosjanie zaniepokojeni

Kariera 27-latki nabiera rozpędu. Jeszcze kilka miesięcy temu Rosjanka otwierała drugą setkę najlepszych tenisistek na świecie. Później wygrała trzy turnieje rangi WTA. W ostatnich czterech miesiącach triumfowała dwukrotnie - zarówno w Libema Open, jak i w Hana Bank Korea Open. Dzięki zwycięstwom awansowała w rankingu i aktualnie zajmuje 21 miejsce.

Co więcej, Aleksandrowa regularnie występuje także w drużynie narodowej. Tenisistka była w składzie reprezentacji Rosji, który wygrał w ubiegłym sezonie turniej Billie Jean King. Co więcej, w poniedziałek jej zasługi dla sportu narodowego zostały docenione i zawodniczka otrzymała tytuł "Honorowej Mistrzyni Sportu". Oprócz niej na takie wyróżnienie mogła liczyć Daria Kasatkina, co wywołało sporo kontrowersji, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Mimo że Aleksandrowa jest obywatelką Rosji, to już od kilku lat mieszka i trenuje w Czechach. W ostatnich dniach pojawiły się nawet informacje, że tenisistka zamierza zmienić obywatelstwo, co ma związek z inwazją Rosji na Ukrainę. Zaskoczony tym faktem był Szamil Tarpiszczew, prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej.

- Nie wiem nic o jej planach startów pod czeską flagą. Jestem tym tak samo zaskoczony, jak i pozostali rodacy. Przynajmniej jak dotąd Aleksandrowa nie poinformowała mnie o chęci zmiany obywatelstwa. Igor Awdiejew, który nadzoruje kobiecą reprezentację naszego kraju, także nic o tym nie wie - przyznał działacz, cytowany przez portal Lenta.ru.

Jak donoszą zagraniczni dziennikarze, rosyjska tenisistka podjęła już pierwsze kroki w kierunku zmiany obywatelstwa. Aleksandrowa prowadzi rozmowy z Czeską Federacją Tenisa. Decyzja powinna zapaść w ciągu najbliższych tygodni.