Iga Świątek wystartuje w Światowej Lidze Tenisa. "Jestem podekscytowana"

Tegoroczny sezon tenisa jest już coraz bliżej końca. Przed WTA Finals (31 października - 7 listopada) Iga Świątek wystartuje w turnieju WTA 500 w Ostrawie (3-9 października), a potem powalczy o wygraną w San Diego (10-16 października). O występ liderki rankingu WTA u siebie walczyli organizatorzy turnieju w Guadalajarze, ale wygląda na to, że ta misja się nie uda. Tymczasem polska tenisistka weźmie udział w innych rozgrywkach już po WTA Finals.

Iga Świątek wystartuje w nowych rozgrywkach. Połączenie tenisa z rozrywką. "Podekscytowana"

Światowa Liga Tenisa poinformowała o części uczestników, który weźmie udział w turnieju w Dubaju pod koniec 2022 roku. W tym gronie spośród kobiet znalazła się Jelena Rybakina, Simona Halep oraz Iga Świątek. - Bardzo lubię, kiedy tenis łączy ludzi i jest prawdziwą rozrywką. Natomiast kiedy łączy to się z muzyką i świetnym show, to tenis staje się jeszcze lepszy. Dlatego jestem podekscytowana dołączeniem do rozgrywek i cieszę się, że przedstawimy tenis nowym widzom jako świetną zabawę. Nie mogę się doczekać - powiedziała Polka.

- Potwierdzam, że zaplanowany jest występ Igi w World Tennis League w grudniu. Sztab wykorzysta go jako element przygotowań do kolejnego sezonu dzięki temu, że event przypada na koniec pre-seasonu. Szczegóły logistyczne będą planowane przez team w późniejszym terminie - mówi w rozmowie ze Sport.pl Paula Wolecka, PR menedżerka Igi Świątek.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że święta Iga spędzi poza krajem. Pierwszy wielkoszlemowy turniej w 2023 roku wystartuje co prawda 16 stycznia, ale Świątek zapewne będzie chciała wystąpić wcześniej jeszcze w jednym z australijskich turniejów. Prawdopodobnie będzie to impreza w Adelajdzie, którą Iga w 2021 roku wygrała i w której w 2022 roku doszła do półfinału.

Djoković i spółka w stawce Światowej Ligi Tenisa. "Nowa era"

Spośród mężczyzn wiemy, że w lidze znalazł się Novak Djoković, Nick Kyrgios oraz Alexander Zverev. - To wydarzenie jest ekscytujące i nie ma co do tego wątpliwości. Kocham grać w Dubaju, odnosiłem tam wiele sukcesów przez lata. To będzie coś innego i wspaniale, że jestem tego częścią - mówił Djoković. Prezes WTL, Rajesh Banga uważa, że to będzie nowa era tenisa. - Przynosimy widzom unikalny i wciągający format, oferując im mieszankę sportu i rozrywki. Nie możemy się doczekać, by powitać fanów na tym doniosłym wydarzeniu - przyznał Banga.

Światowa Liga Tenisa wystartuje w dniach 19-24 grudnia w Dubaju i będzie zakończeniem sezonu 2022. Losowanie odbędzie się 1 listopada, w którym 16 uczestników zostanie podzielonych na cztery drużyny po czterech graczy każda, a mecze będą rozgrywane w formacie Round Robin (czyli każdy z każdym).