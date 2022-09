Majchrzak w ćwierćfinale. Zasłużył. Pogromca Hurkacza na horyzoncie

Kamil Majchrzak (119. ATP) jest jedynym polskim singlistą, który rywalizuje w turnieju w stolicy Bułgarii. W pierwszej rundzie Polak pokonał 7:5, 6:2 Litwina Ricardasa Berankisa (120. ATP), a w walce o ćwierćfinał czekała go walka ze znacznie wyżej notowanym rywalem. Mowa o Oscarze Otte (55. ATP), który na otwarcie wygrał w dwóch setach ze Szwedem Dragosem Nicolae Madarasem (314. ATP).

Majchrzak odegrał się za Hurkacz i US Open. Polak w ćwierćfinale ATP w Sofii

Majchrzak już w pierwszym gemie musiał bronić a czterech breakpointów, by utrzymać serwis. Kolejne odsłony także na swoim koncie zapisywali podający, prezentując coraz lepszą postawę serwisową. Przełom nastąpił przy stanie 4:4, kiedy Otte zdołał odebrać podanie Polakowi, by po utrzymaniu własnego serwisu cieszyć się ze zwycięstwa 6:4.

Lepsze otwarcie kolejnego seta zaliczył Polak, który po wygraniu gema przy własnym serwisie przełamał rywala. Choć po chwili Niemiec miał szansę na odrobienie straty, prowadzący utrzymał serwis i wyszedł na 3:0. Kolejne odsłony pewnie na swoim koncie zapisywali podający, co pozwalało Majchrzakowi utrzymywać przewagę. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zakończył partię w najlepszy możliwy sposób, notując kolejne przełamanie i wygrywając 6:2.

Trzecia partia upływała pod znakiem utrzymywanych podań. Pierwsze breakpointy pojawiły się w piątym gemie, kiedy Otte miał trzy szanse na przełamanie, ale żadnej nie wykorzystał. Utrzymujący się remis zwiastował tie-break, jednak Polak postanowił zakończyć mecz nieco wcześniej. Majchrzak w dziesiątym gemie przełamał Niemca i wykorzystał drugą piłkę meczową, co dało mu zwycięstwo 6:4.

Wygrana dała Majchrzakowi awans do ćwierćfinału turnieju w Sofii, w którym może go czekać pojedynek z rozstawionym z numerem 2. Pablo Carreno-Bustą (14. ATP). Aby do niego doszło Hiszpan musi pokonać w 1/8 finału Szwajcara Marca-Andreę Hueslera (95. ATP). Tym samym Majchrzak miałby okazję zrewanżować się za finałową porażkę Huberta Hurkacza w turnieju w Montrealu. Carreno-Busta wygrał wtedy 3:6, 6:3, 6:3.

Majchrzak jest też drugim Polakiem, który pokonał Ottego w turniejach rangi ATP. Ostatnio dokonał tego Hubert Hurkacz. Pokonał Niemca w I rundzie US Open 6:4, 6:2, 6:4.

