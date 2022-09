Świątek zirytowana. Mówi wprost. "Jestem niezadowolona"

Iga Świątek (1. WTA) już w połowie sezonu zapewniła sobie miejsce w kończących sezon finałach WTA. Do Polki dołączyła Ons Jabeur (2. WTA), dla której będzie to pierwszy udział w WTA Finals. Turniej w Dallas odbędzie się w dniach 31 października - 7 listopada, a wystąpi w nim osiem najlepszych tenisistek sezonu.

Niespełna dzień po zakończeniu rywalizacji w turnieju mistrzyń rozpocznie się walka o trofeum w Billie Jean King Cup (drużynowe rozgrywki tenisowe reprezentacji kobiecych, odpowiednik męskiego Pucharu Davisa). Polki po kwietniowym zwycięstwie 4-0 nad reprezentacją Rumunii wywalczyły awans do finału rozgrywek. Duży wkład w wygraną miała rzecz jasne Świątek, która nie kryje niezadowolenia z wybranego przez organizatorów terminu finałów. - Jestem niezadowolony, chociaż wiem, że załatwienie wszystkiego jest skomplikowane. Z pewnością irytuje mnie fakt, że federacje WTA i ITF w pewnym sensie nie współpracowały, aby ułatwić nam zadanie - stwierdziła tenisistka.

- Nie rozumiem harmonogramu, nie będę kłamać, że cieszę się z faktu, że jeśli zajdę daleko w finałach, będę musiała grać zmęczona następnego dnia. Więc nie mogę potwierdzić, czy będę reprezentować Polskę, czy nie. Przepraszam - powiedziała Polka.

Trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa liczy na to, że jej słowa dotrą do organizatorów i wpłyną na ich decyzje w przyszłości. - Mam taką pozycję, że mogę mieć jakiś wpływ i być może mój głos zapobiegnie powtórzeniu się tego w nadchodzących latach. Już w zeszłym roku finały WTA odbyły się w Guadalajarze w dniach 10-17 listopada, a finały Billie Jean King Cup w Pradze w terminie 1-6 listopada. Udział niektórych graczy w obu tych turniejach pokazał, że czasami nie jest to dobry wybór - zaznaczyła.

