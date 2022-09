Akcja sezonu. Zagrał piłkę między nogami. Dwa razy [WIDEO]

Benoit Paire pokonał we wtorek 7:5, 6:4 Goncalo Oliveirą i awansował do II rundy Challengera w Lizbonie. Francuz na początku drugiego seta zachwycił zagraniem, które może aspirować do miana akcji sezonu.

