Kerber zapytana o Świątek. Jej odpowiedź pokazuje, dlaczego Polka jest wielka

Iga Świątek (WTA 1.) bezapelacyjnie rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Polka od kilku miesięcy jest liderką rankingu tenisistek. Wszystko dzięki kapitalnej grze i zwycięstwom w wielu turniejach. Najważniejsze były oczywiście triumfy w wielkoszlemowych Roland Garros i US Open. Trzeba jednak pamiętać też o imponujących zwycięstwach 21-latki w Miami, Indian Wells, czy Rzymie.

Pod wielkim wrażeniem Świątek są nie tylko jej wierni kibice, ale też rywalki z kortu. Angelique Kerber (WTA 71.), która aktualnie wstrzymała karierę, gdyż spodziewa się narodzin dziecka, nie mogła nachwalić się Polki w wywiadzie dla Porsche Tennis Grand Prix. Wróciła m.in. do imponującej serii Świątek 37 wygranych meczów z rzędu.

- Mam wielki szacunek dla opanowania, z jakim podchodziła do wszystkiego. Chylę przed nią czoła za sposób, w jaki poradziła sobie z całym otaczającym ją zgiełkiem. W końcu ma dopiero 21 lat. Znam ją dobrze i nie mogę się doczekać, aby dowiedzieć się, jak długo jeszcze utrzyma grę na tym samym wysokim poziomie - powiedziała Niemka.

Kerber zdradziła także, co jej zdaniem stoi za sukcesem Igi Świątek. - Jest silna psychicznie i ciągle ciężko pracuje nawet po wszystkich swoich sukcesach. To, a także intensywność, która charakteryzuje jej grę na korcie od początku do końca, czyni ją zawodniczką bardzo trudną do pokonania - oceniła.

Była liderka światowego rankingu pochwaliła Świątek także za konsekwencję i wytrwałość. Zwróciła uwagę, że ta gra wspaniale na przestrzeni całego sezonu, niezależnie od rangi turnieju, daje z siebie wszystko i osiąga dzięki temu sukces.

