Iga Świątek nazwana ikoną. "Ojej". A później stanowczo: "Na pewno podejmę kroki"

Iga Świątek uścisnęła dłonie zwykłym ludziom. Iga Świątek podziękowała za wsparcie. Iga Świątek znów pokazała się jako dziewczyna, której wszyscy chcemy kibicować. Ale we wtorek na konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie PZU Iga Świątek zmierzyła się też z trudnymi pytaniami o bycie legendą i ikoną. I chyba wygrała.

Iga Świątek dziękuje za zarywanie nocy

- Do tego, że jesteś najlepsza, to się chyba powoli już przyzwyczajasz, tak? Ale jak się czujesz z tym, że powoli też stajesz się ikoną? - zapytał jeden z dziennikarzy w tej części konferencji, w której można już było z Igą porozmawiać.

Kilka minut wcześniej Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU, mówiła, że dla firmy zaszczytem jest mieć taką ambasadorkę, która w półtora roku od podpisania sponsorskiej umowy awansowała z 17. na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek. Już od niej Iga słuchała o byciu na szczycie. I oglądała siebie na tym szczycie, na wielkim ekranie. - Wzruszyłam się, oglądając ten film - stwierdziła po prezentacji swoich ostatnich sukcesów. A później mówiła nie o niedawnym triumfie na US Open, tylko o sprawach zwykłych ludzi. Usłyszeliśmy, że Iga bardzo się cieszy, spotykając tych wszystkich ludzi - pracowników swojego sponsora - i słuchając, jak dla jej meczów zarywają noce. - Wykańczam mieszkanie i bardzo możliwe, że się zainspiruję - Iga puszczała do nas oko, tak odpowiadając na informację, że nowa siedziba PZU jest najbardziej eko ze wszystkich biurowców w Warszawie.

Aż w końcu z 26. piętra wieżowca na Rondzie Daszyńskiego na szczyt świata sportu wróciła, by odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Nie przyzwyczaja się i trochę się przyzwyczaja

- Nie do końca się przyzwyczajam - tak zaczęła się odpowiedź Igi na pytanie o bycie najlepszą i o bycie ikoną. - Ale to na pewno wygodna pozycja. Ciężko na nią pracowałam, więc ogromnie satysfakcjonujące jest, że w tym sezonie dominuję - dodawała trochę niepewnie wymawiając słowo "dominuję". - Chociażby liczbą punktów - uzupełniła.

W światowym rankingu WTA Świątek jest pierwsza z przewagą aż 5090 punktów nad drugą Ons Jabeur. Iga jest liderką od 26 tygodni i już od długiego czasu jest pewna gry w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Dallas dla ośmiu najlepszych zawodniczek roku. Iga Świątek wygrała w tym sezonie aż siedem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe. I miała najdłuższą w XXI wieku serię 37 wygranych meczów. To jest dominacja. I chyba Iga przyzwyczaja się do myśli, że tak naprawdę jest. Co nie znaczy, że zamierza spocząć na laurach.

- Pamiętam, jak w zeszłym roku przed WTA Finals było dużo napięcia, żeby się zakwalifikować i ogromne doceniam, jaką mam pozycję teraz - mówiła. - Ale mimo wszystko nie przyzwyczajam się do tego, bo w sporcie cały czas trzeba być czujnym i moment nieuwagi sprawi, że zostanie się w tyle. Staram się patrzeć w przyszłość z nowymi celami i zadaniami. I zapomniałam, jaka była druga część pytania - stwierdziła Iga.

- Ikona - podpowiedź padła błyskawicznie. Dla Igi takie określenia nie są łatwe. Pytana wcześniej o "spotkanie legend", czyli jej krotką pogawędkę z Sereną Williams na US Open, podkreślała, że nie są koleżankami, że żadnego przekazywania rad nie było, że ona dopiero w Nowym Jorku Serenę poznała. Ale na hasło "ikona" Iga wzięła głębszy oddech i choć zaczęła od westchnięcia "Ojej", to po chwili powiedziała: - Szczerze mówiąc, czasami faktycznie czuję, że mam wpływ i chciałabym go wykorzystywać w dobry sposób. Chciałabym być inspiracją dla młodzieży. Ale gdy wracam do domu, to jestem taką samą Igą, jaką byłam wcześniej. Cieszę się, że mam taką bazę i ludzi, którzy znali mnie zanim stałam się popularna i którzy mi przypominają, że trzeba twardo stąpać po ziemi.

Iga powiedziała, co ją irytuje. Ważne słowa do działaczy

Iga jako numer 1 i zwyciężczyni trzech turniejów wielkoszlemowych ma wpływ na pewno nie tylko na młodzież. Jej głos musi być ważny na wielu polach. I ona zdaje sobie z tego sprawę.

- Jestem niezadowolona - powiedziała, poruszając wątek niemal nakładających się na siebie WTA Finals i finałów Billie Jean King Cup. WTA Finals, turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek tego sezonu, zaplanowano na dni 31 października - 7 listopada w Dallas. A Billie Jean King Cup będące rywalizacją drużynową finały ma w dniach 8-13 listopada w Glasgow.

Świątek chciałaby zagrać w obu turniejach. Ale byłoby to bardzo trudne, zwłaszcza gdyby w Dallas doszła do finału. Iga zdradziła, że cały czas waha się, co zrobić. - Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Wciąż ze sztabem rozpatrujemy wszystkie "za" i "przeciw" - mówiła.

- Jestem niezadowolona, choć wiem, że ułożenie wszystkiego jest skomplikowane. Na pewno to, że federacje WTA i ITF w pewnym sensie nie współpracowały, by ułatwić nam zadanie, jest dla mnie irytujące - dodawała. - Na pewno podejmę kroki, by dać im znać o niezadowoleniu - to mówiła już trochę się śmiejąc, trochę niepewnie. A niepotrzebnie. I chyba szybko zdała sobie z tego sprawę. - Mam taką pozycję, że mogę mieć jakiś wpływ i może mój głos sprawi, że w przyszłych latach to się nie powtórzy - zauważyła Światek. - Już w ubiegłym roku WTA Finals były w Guadalajarze (od 10 do 17 listopada), a w Billie Jean King Cup w Pradze (od 1 do 6 listopada) i udział niektórych zawodniczek w obu tych turniejach pokazał, że czasami to nie jest dobry wybór - dodawała Iga.

Na pewno dobrym wyborem jest mówienie o takich sprawach. Iga nie jest legendą tenisa, ale kiedyś zdecydowanie może nią być. Na status ikony też jeszcze musi popracować, ale bezsprzecznie to jej głos jest teraz najważniejszy w światowym tenisie kobiet.