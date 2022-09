Znamy plany Igi Świątek. Gdzie i kiedy zagra liderka rankingu WTA?

Iga Świątek (1. WTA) niemal całkowicie zdominowała kobiecy tenis. Polka wygrała sześć turniejów z rzędu. Triumfowała kolejno w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i Roland Garros. Zanotowała także serię 37 zwycięstw z rzędu, którą przerwała dopiero Alize Cornet na Wimbledonie. Później 21-latka wpadła w delikatny kryzys, by wrócić do znakomitej gry w kluczowym momencie sezonu, a więc na US Open. Na amerykańskich kortach liderka rankingu WTA nie miała sobie równych i sięgnęła po trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze.

Od tego czasu Polka nie pojawiła się na korcie. We wtorek w Warszawie, w siedzibie sponsora PZU, Świątek spotkała się z dziennikarzami. Najlepsza tenisistka świata dzieliła się wrażeniami ze świetnego sezonu i przedstawiała plany startowe na najbliższe dni. Liderka wyjawiła, że w poniedziałek rozpocznie rywalizację w WTA 500 w Ostrawie. Stamtąd ruszy na kolejne zawody organizowane w Kalifornii.- Jadę do Ostrawy w piątek albo w sobotę, turniej zaczynam w poniedziałek. Potem zagram w San Diego, na jet lagu. To nie będzie łatwe zadanie - podkreśliła Świątek.

Polka zaprosiła także rodaków na trybuny czeskiej imprezy. - Rok temu atmosfera był znakomita, a polscy kibice wypełnili 80 procent hali. To było niesamowite i liczę na to, że w tym roku będzie tak samo - dodała.

Turniej w Ostrawie odbędzie się w dniach 3-9 października 2022 roku. Z kolei impreza w San Diego potrwa od 10 do 16 października. Wspomniane zawody będą ostatnimi przystankami przed walką w WTA Finals, czyli Turnieju Mistrzyń (31 października - 7 listopada).

Organizatorzy zabiegali też o udział Polki w imprezie w Guadalajarze, która odbędzie się w dniach 17-23 października. Na liście startowej meksykańskich zawodów znajdują się praktycznie wszystkie zawodniczki z czołowej "dziesiątki" rankingu. Brakuje jedynie Świątek i Jabeur. Jednak Polka najprawdopodobniej nie wystąpi w tym turnieju.

Podczas konferencji prasowej poruszono także temat finałów drużynowych rozgrywek Billie Jean King Cup. Rozpoczną się one dzień po zakończeniu WTA Finals. Istniała obawa, że ze względu na zbyt krótką przerwę pomiędzy zawodami, Świątek nie zdąży przylecieć do Glasgow na czas. Choć organizatorzy przyznali, że zastanowią się nad przełożeniem meczu Polek, to 21-latka z Raszyna nadal nie jest pewna startu.

- Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Ze sztabem rozpatrujemy wszystkie za i przeciw. (...) Trochę jestem niezadowolona. Oczywiście, mogę wyrazić swoje niezadowolenie, ale wiem, jak jest skomplikowane zrobienie takich turniejów. Na pewno fakt, że federacje tenisowe ITF i WTA nie współpracowały, żeby ułatwić nam zadanie, jest dla mnie rzeczą irytującą - podkreśliła. Turniej Bille Jean King potrwa od 8 do 13 listopada.

Plany startowe Świątek

WTA 500 w Ostrawie - 3 - 9 października

San Diego Open - 10 - 16 października

WTA Finals - 31 października - 7 listopada

Billie Jean King Cup - 8 -13 listopada*

* udział w tym występie nie został jeszcze potwierdzony.