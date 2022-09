Iga Świątek jak Serena Williams. Były finalista Roland Garros nie ma wątpliwości

Iga Świątek w 2022 roku zdominowała kobiecy tenis. 21-latka wygrała wielkoszlemowego Rolanda Garrosa oraz niedawno zakończony US Open. Pod wrażeniem jej wyników jest większość tenisowych ekspertów, w tym Finalista French Open z 2000 roku, Magnus Norman.

"Iga Świątek już teraz zdominowała kobiecy tenis." Magnus Norman nie ma wątpliwości.

Magnus Norman sportową karierę zakończył w 2004 roku. Jednym z jego największych sukcesów, jako zawodnika było dotarcie do finału Rolanda Garrosa w 2000 roku, w którym przegrał z Brazylijczykiem Gustavo Kuertenem. Po karierze postanowił zostać trenerem tenisa, a jego najbardziej znanym podopiecznym był Stan Wawrinka, razem z którym zdobyli trzy tytuły wielkoszlemowe. Magnus Norman może pochwalić się także tytułem Trenera Roku ATP, który zdobył w 2016 roku.

W wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu" Magnus Norman w superlatywach wypowiadał się o Idze Świątek. Jego zdaniem Polka ma wszystko by być najlepszą zawodniczką na lata. - Iga już teraz zdominowała kobiecy tenis. W tym gronie prezentuje się najlepiej. Radzi sobie z presją. Wygląda na niezwykle pewną siebie we wszystkim, co robi - komplementował Świątek Norman.

Szwedzki szkoleniowiec wróży Idze Świątek karierę jak jedna z ikon kobiecego tenisa: - Myślę, że Iga Świątek może stać się prawdziwą legendą. Jak Serena Williams.

Iga Świątek wygra kolejne Wielkie Szlemy

Iga Świątek od początku swojej zawodowej kariery wygrała już trzy wielkoszlemowe turnieje. Poza tegorocznymi zwycięstwami był także niespodziewany sukces na Rolandzie Garrosie w 2020 roku. Zdaniem Magnusa Normana dotychczasowe sukcesy to dla Świątek tylko cenne doświadczenie i dalsza motywacja. - Myślę, że to pozwoli wygrać jej kolejne zawody Wielkiego Szlema - przekonuje szwedzki trener.

Iga Świątek od 26. tygodni jest liderką rankingu WTA, na którego czele pozostanie przynajmniej do końca roku. Polska tenisistka odpoczywała po wygranej w US Open, ale do gry wróci już podczas turnieju WTA w Ostrawie, który rozpocznie się 3 października.