Iga Świątek dogoniła kolejną liderkę. 26 i jedzie dalej

Jak co poniedziałek, zaktualizowany został ranking WTA. Na szczycie niezmiennie pozostaje Iga Świątek, dla której jest to 26. tydzień jako liderka. Świątek przybliża się do kolejnych legendarnych zawodniczek. Dzięki nowemu zestawieniu Polka zrównała się z Dinarą Safiną.

3 Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl