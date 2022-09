Koniec Federera i koniec "Europy". Niespodzianka w Laver Cup. Pierwszy raz

Po dwóch dniach turnieju tenisowego Laver Cup w Londynie drużyna Europy prowadziła z ekipą Reszty Świata 8:4. W efekcie drużyna Europy musiała wygrać dwa niedzielne spotkania, by zapewnić sobie końcowy triumf. To efekt tego, że za wygrane w niedzielę zdobywa się po trzy punkty (za zwycięstwa w piątek - jeden, a w sobotę - dwa).

Niespodziewana porażka Djokovicia

W niedzielę najpierw rozegrany był debel. Kanadyjsko-amerykańska para: Felix Auger-Aliassime/Jack Sock wygrała 2:6, 6:3, 10:8 z duetem: Matteo Berrettini/Andy Murray (Włochy, Wielka Brytania). Potem doszło do rywalizacji singlowej i dużej niespodzianki. Novak Djoković, 21-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, przegrał w dwóch setach 3:6, 6:7 z Augerem-Aliassime. - To największe zwycięstwo w mojej karierze. Jestem szczęśliwy. Cieszę się, że mogę tu obserwować "Wielką Czwórkę" (Nadal, Federer, Djoković, Murray - red.). Dla młodych zawodników to życiowe przeżycie - powiedział po meczu Kanadyjczyk.

Okazało się potem, że Serb miał problemy z nadgarstkiem.

Novak Djoković powiedział po porażce z Feliksem Auger Aliassime, ze od 4 dni ma problemy z nadgarstkiem. - Może nie powinienem był grać trzech spotkań w tak krótkim czasie po ponad dwóch miesiącach przerwy - powiedział. Djoković ostatni raz występował na Wimbledonie, gdzie wygrał - napisał na Twitterze Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

Po porażce Djokovicia zespół Reszty Świata objął prowadzenie 10:8. W efekcie Cypryjczyk Stefanos Tsitsipas musiał pokonać rewelację ostatniego US Open (dotarł do półfinału), Francesa Tiafoe. Tsitsipas pierwszego seta wygrał zdecydowanie - 6:1. W drugiej partii, w tie-breaku miał cztery piłki meczowe, ale nie potrafił ich wykorzystać. Decydujący set, rozgrywany do 10 punktów, Tiafoe wygrał 10:8 i zapewnił wygraną Reszcie Świata.

- Co za miesiąc dla Francesa Tiafoe. Najpierw ograł Nadala w US Open i pierwszy raz był w 1/2 szlema. Potem tu w Londynie ograł Federera w deblu, w jego ostatnim meczu w karierze. Teraz dał Team World pierwszą wygraną nad Team Europe w Laver Cup. A wczoraj Djoković go zmiażdżył - dodał Dominik Senkowski.

Historyczny triumf Reszty Świata

W efekcie mecz: Casper Ruud (Norwegia) - Taylor Fritz (USA) został odwołany. Reszta Świata triumfowała po raz pierwszy w pięcioletniej historii rozgrywek. W 2017 roku przegrała 9:15, w 2018 - 8:13, w 2019 - 11:13, a przed rokiem - 1:14.

Reprezentacja reszty świata, bez zawodnika z TOP 10, po raz pierwszy w historii wygrała Laver Cup. Show Francesa Tiafoe w ostatnich kilkudziesięciu minutach spotkania. Uwielbiam ten turniej i tę formułę - dodał na Twitterze Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

Puchar Lavera (z angielskiego Laver Cup) to międzynarodowy, drużynowy turniej tenisowy, utworzony w 2016 roku z inicjatywy szwajcarskiego tenisisty, Rogera Federera, który kilka dni temu zakończył sportową karierę. Rozgrywki nazwane są na cześć byłego australijskiego zawodnika, Roda Lavera, dwukrotnego zdobywcy Klasycznego Wielkiego Szlema. Odbywają się każdego roku, dwa tygodnie po wielkoszlemowym US Open.

Przyszłoroczny Laver Cup odbędzie się w Vancouver.