To wydaje się niewiarygodne. 14-letni Rosjanin przyłapany na dopingu

Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) zajmuje się kompleksowym przeglądem uczciwości w tenisie. Organizacja bada sprawy korupcji i jest odpowiedzialna za administrowanie tenisowym programem antydopingowym. Do jednego z testów wezwano 14-latka Rosji i okazało się, że młody sportowiec stosował nielegalne substancje.

14- latek przyłapany na dopingu

Najnowszy komunikat ITIA zszokował wszystkich fanów tenisa na świecie. 14- letni Rosjanin podczas swojego drugiego seniorskiego turnieju został zaproszony na rutynową kontrolę antydopingową. Jej wyniki okazały się zaskakujące.

- Zawodnik miał 14 lat i grał w swoim drugim turnieju seniorskim ITF w styczniu tego roku. Zawodnik został wybrany do losowego testu antydopingowego. Próbka została wysłana do akredytowanego laboratorium WADA. W próbce A wykryto obecność meldonium, a próbka B to potwierdziła.- czytamy w oficjalnym komunikacie organizacji.

Ze względu na młody wiek zawodnika Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa postanowiła nie udostępniać jego personaliów.

Dziewięć miesięcy zawieszenia i edukacja na temat dopingu

14- letni rosyjski tenisista został zawieszony przez ITIA na dziewięć miesięcy. Z powodu na wiek potraktowano go ulgowo i do gry będzie mógł powrócić już w grudniu, bo kara zaczęła się w styczniu tego roku. Agencja postanowiła także doedukować zawodnika i uczęszcza on na obowiązkowe zajęcia, na których zdobywa wiedzę na temat szkodliwości niedozwolonych w sporcie środków.

Meldonium to substancja, którą początkowo stosowano do stymulowania wzrostu drobiu i bydła. Odkryto jednak, że środek może być stosowany przez osoby cierpiące na chorobę wieńcową serca lub choroby układu nerwowego. Sportowcy stosują meldonium, ponieważ pomaga ono w krótkim czasie zwiększyć wydolność.