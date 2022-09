Hurkacz nie obroni tytułu. Bez szans. Polak ograny przez 65. tenisistę świata

To był trzeci mecz pomiędzy tenisistami. Bilans przed meczem był korzystniejszy dla Włocha, który wygrał z Polakiem w 2018 roku w Budapeszcie oraz w 2020 roku w Wiedniu. Wrocławianin pokonał 27-latka z Italii dwa lata temu w Auckland. Ponadto dwa razy mierzyli się w challengerach i wygrali po jednym spotkaniu. Hurkacz miał więc rachunki do wyrównania.

Hurkacz nie obroni tytułu w Metz. Włoch lepszy w półfinale

Polak był faworytem tego spotkania, ale szybko okazało się, że to nie będzie spacerek. Wręcz przeciwnie – ciężko o bardziej zacięte spotkanie. Obaj zawodnicy przez cały pierwszy set mieli niemal identyczne statystyki i pewnie wygrywali gemy przy swoim podaniu. Dość powiedzieć, że nie oglądaliśmy żadnego break pointa. Ba, nawet nie było ani jednej sytuacji, w której gra toczyłaby się na przewagi! Wszystko zmierzało do tie-breaka i w nim rozstrzygnęły się losy pierwszego seta.

Tak jak w całym secie, tak również i tutaj obaj zawodnicy szli łeb w łeb. Tym razem dochodziło do mini przełamań i pozostało obserwować, kto popełni o jeden błąd za dużo. I niestety, był to Hurkacz. W akcji przy wyniku 5:4 i swoich serwisach wydawało się, że ma inicjatywę. W pewnym momencie źle wybrał jednak kierunek ataku i zamiast zdobyć punkt, przedłużył wymianę. A tę wygrał Sonego i miał dwie piłki setowe. Pierwszą Hurkacz jeszcze obronił, ale drugiej już nie zdołał. Po godzinie i sześciu minutach przegrał pierwszego seta. Dodajmy, że w ćwierćfinale 67 minut wystarczyło Hurkaczowi, żeby rozprawić się z rywalem w ćwierćfinale. A tutaj po takim czasie było dopiero po pierwszym secie.

Drugi set rozpoczął się lepiej dla Hurkacza, który zdecydowanie pewniej wygrywał swoje gemy serwisowe, podczas gdy przy serwisie Sonego dochodziło nawet do gry na przewagi. Tak było jednak zaledwie do stanu 3:3, a pierwsze przełamanie w tym meczu niestety uzyskał Włoch. Hurkacz w trzech kolejnych punktach trzykrotnie się pomylił i już przy pierwszym break poincie został przełamany.

Sonego poszedł jak burza i błyskawicznie wygrał swoje podanie, wychodząc na prowadzenie 5:3. Włoch zrobił to, co do niego należało. Pilnował swojego serwisu i nie pozwolił Polakowi wrócić do gry, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową.

Hubert Hurkacz przegrał z Lorenzo Sonego 6:7, 4:6 w półfinale turnieju ATP w Metz i nie obroni tytułu zdobytego przed rokiem. To Włoch zagra tym razem w finale, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą meczu Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) - Aleksander Bublik (Kazachstan).