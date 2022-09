Pośladek zawiódł Emmę Raducanu. Wielki pech młodej gwiazdy tenisa

Emma Raducanu ma za sobą trudne miesiące. Po zwycięstwie w ubiegłorocznym US Open Brytyjka zeszła ze świeczników. W ostatnim czasie nie była w stanie wygrać kilku meczów z rzędu. Podczas rywalizacji w Seulu 19-latka pokazała, że powoli wraca do formy. Niestety plany awansu do finału pokrzyżowała jej kontuzja...pośladka.

Emma Raducanu skreczowała. Nietypowy uraz Brytyjki w Seulu. Z rywalizacji wykluczył ją...pośladek

Raducanu w sobotę zmierzyła się w półfinale turnieju WTA w Seulu z Jeleną Ostapenko. Dzień wcześniej w ćwierćfinale wyeliminowała Magdę Linette (51. WTA) - wygrała 6:2, 6:2. Wiele wskazywało na to, że Brytyjka ma spore szanse na awans do finału zmagań.

Półfinał z Ostapenko rozpoczął się wyśmienicie dla Raducanu. Zwyciężczyni ubiegłorocznego US Open wygrała pierwszą partię 6:4. Niestety w drugim secie zaczęły się problemy. 19-latka potrzebowała przerw medycznych i traciła kontrolę nad wynikiem. Ostatecznie seta wygrała Łotyszka - 6:3.

Trzecia partia była kulminacją problemów Raducanu. Przy stanie 3:0 dla Ostapenko 19-latka musiała poddać mecz. Uraz uniemożliwiał jej dalszą grę. Jak się okazało Brytyjka zmagała się z dość nietypowymi problemami w tenisie. Nabawiła się bowiem kontuzji lewego pośladka.

Rywalką Ostapenko w finale będzie Jekaterina Aleksandrowa. "Jelena Ostapenko - Ekaterina Alexandrova w finale WTA 250 w Seulu! Łotyszka prowadziła 4:6, 6:3, 3:0 i jej rywalka Emma Raducanu poddała mecz z powodu kontuzji lewego pośladka, a Ekaterina pokonała Tatjanę Marię 6:2, 6:4" - poinformował profil Z kortu - informacje tenisowe.