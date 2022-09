Świątek zmieni plany? Mają wielkie nadzieje. Zawalczą o Polkę

Tegoroczny sezon jest w wykonaniu Igi Świątek (1. WTA) rewelacyjny. Polka wygrała między innymi dwa turnieje wielkoszlemowe, dokładając do drugiego triumfu na kortach Rolanda Garrosa pierwsze zwycięstwo w US Open. To pozwoliło jej zakwalifikować się po raz drugi z rzędu do WTA Finals. Pewna udziału w turnieju jest również Ons Jabeur (2. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Skoczkowie narciarscy "w tenisowej piaskownicy". Kamil Stoch uspokaja Igę Świątek

Iga Świątek rozchwytywana. Organizatorzy turnieju WTA w Guadalajarze pragną występu Polki

Liderka światowego rankingu po wygraniu trzeciego tytułu wielkoszlemowego zrobiła sobie krótką przerwę. Do rywalizacji ma powrócić podczas turnieju WTA w Ostrawie, który odbędzie się w dniach 3-9 października. Świątek została również zgłoszona do zmagań w San Diego (10-16 października). Te turnieje mają być ostatnimi przystankami przed walką w WTA Finals w dniach 31 października - 7 listopada.

Federer oczami Polaków. Głośny w szatni, wielki na korcie. Geniusz z ludzką twarzą

Jak się okazuje, plany Polki mogą ulec zmianie. Na jej występie bardzo zależy organizatorom turnieju w Guadalajarze (17-23 października). Rywalizacja w Meksyku będzie ostatnią tak dużą szansą na wywalczenie przepustki do finałów WTA. To sprawia, że na liście startowej znajdują się praktycznie wszystkie zawodniczki z czołowej "dziesiątki" rankingu. Brakuje jedynie Świątek i Jabeur, ale organizatorzy za wszelką cenę starają się ściągnąć trzykrotną mistrzynię wielkoszlemową do siebie.

Zgoda na występ w Guadalajarze wiązałaby się z rezygnacją z udziału w jednym z dwóch zaplanowanych turniejów. Już wcześniej zadecydowano, że przed WTA Finals Świątek weźmie udział w dwóch turniejach. Dodatkowo gra w trzech turniejach z rzędu, mając w perspektywie walkę w finałach sezonu, nie byłaby najlepszym pomysłem.

Wielki Roger Federer. Brawo, brawo. Piękny gest