Wystarczyła krótka chwila. Federer znów zachwycił. "Piłeczka się klei" [WIDEO]

Roger Federer jest jednym z najlepszych tenisistów świata. 41-latek przez wiele sezonów był liderem w rankingu ATP i wygrał wiele turniejów. Dwadzieścia razy w karierze triumfował w Wielkim Szlemie. Tydzień temu ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Roger Federer kończy karierę i gra w tenisa stołowego...w smokingu. Piłeczka się klei

"Ostatnie trzy lata stawiały mnie przed wyzwaniami związanymi z kontuzjami i operacjami. Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna. Mam 41 lat. Zagrałem ponad 1500 meczów przez ponad 24 lata kariery. Tenis obdarował mnie hojniej, niż mogłem to sobie wymarzyć, ale teraz muszę uznać, że nadszedł czas na zakończenie zawodowej kariery" - zakomunikował wtedy Roger Federer. Tenisista zapowiedział, że jego ostatnim występem będzie turniej o Puchar Lavera rozgrywany w najbliższy weekend w Londynie. Szwajcar wystąpi w deblu.

W czwartek Federer zamieścił w mediach społecznościowych filmik, na którym widać jak gra w tenisa stołowego z Diego Schwartzmanem. Obaj panowie byli ubrani w smokingi i z uśmiechem na ustach odbijali piłeczkę. "Tylko szybka rozgrzewka przed galą" - napisał Szwajcar. Cóż, oglądając filmik trzeba przyznać, że mimo przejścia na sportową emeryturę, piłka nadal klei się do paletki Federera.

Wieczorem na Twitterze tenisisty pojawiło się także zdjęcie z uroczystej gali, w której wzięli udział także m.in. Novak Djoković, Andy Murray oraz Rafael Nadal. "Teraz udam się z przyjaciółmi na kolację" - napisał Federer. Cała czwórka pojawiła się też razem na korcie. Federer z Nadalem stanęli przeciwko Murraya i Djokovicia podczas sesji treningowej. I w tym przypadku nie zabrakło sensacyjnych zagrań.

W piątek 23 września o 22:00 Roger Federer w parze z Rafaelem Nadalem zmierzą się w spotkaniu deblowym z Jackiem Sockiem oraz Francesem Tiafoe. Będzie to ostatnie spotkanie w zawodowej karierze Federera. Transmisja w Eurosporcie.

To już pewne. Będzie wielki duet Federer - Nadal w deblu w Laver Cup