Magda Linette gra o półfinał turnieju w Seulu. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Magda Linette jest ostatnio w dobrej dyspozycji. Kilka dni temu Polka wystąpiła w finale turnieju WTA w Chennai, gdzie musiała uznać wyższość Czeszki Lindy Fruhvirtovej (6:4, 3:6, 4:6). Teraz poznanianka rywalizuje w rozgrywanym na kortach twardych turnieju w Seulu gdzie, póki co udało jej się dotrzeć do ćwierćfinału.

Linette gra o półfinał turnieju w Seulu. Rywalką mistrzyni wielkoszlemowa

Rozstawiona z numerem trzecim Polka w pierwszej rundzie mierzyła się z Holenderką Arainne Hartono. 30-latka rozprawiła się z nią w dwóch setach (6:2, 7:5) i awansowała do kolejnej fazy. Tam stoczyła dramatyczny pojedynek z Francuzką Kristiną Mladenović.

Linette przegrała pierwszy set (4:6), a potem była o krok od odpadnięcia z turnieju. W drugiej partii rywalka przy miała już dwie piłki meczowe, ale je zmarnowała. Polska tenisistka doprowadziła do stanu 5:5, a potem wykorzystała czwartą piłkę setową i wygrała 7:6 (5). W trzeciej partii dwukrotnie przełamała przeciwniczkę i po wygranej 6:2 mogła cieszyć się z kolejnego awansu.

Teraz 30-letnia tenisistka zmierzy się z rozstawioną z numerem szóstym Emmą Raducanu, triumfatorką US Open z 2021 roku, która awansowała do ćwierćfinału bez straty seta. W pierwszej rundzie pokonała Japonkę Moyukę Uchijimę 6:2, 6:4, a w kolejnej fazie ograła Belgijkę Yaninę Wickmayer 6:3, 7:5. Będzie to pierwszy raz, gdy Linette i Raducanu staną po przeciwnych stronach siatki w meczu singlowym.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Linette z Raducanu w turnieju WTA w Seulu?

Ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Seulu pomiędzy Magdą Linette a Emmą Raducanu odbędzie się w piątek 23 września. Spotkanie rozpocznie się po godzinie 10:00. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Canal+Sport, a także w internecie w serwisie Canal+Online.