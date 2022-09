Szokujące zachowanie Miedwiediewa w stosunku do kibiców. Odleciał [WIDEO]

Daniił Miedwiediew (4. ATP) wziął udział w turnieju ATP w Metz. Rosjanin w drugiej rundzie zmierzył się ze Szwajcarem Stanem Wawrinką (284. ATP). Podczas tego meczu uwagę fanów zwróciło dziwne zachowanie byłego lidera rankingu ATP.

Miedwiediew wyśmiał francuskich kibiców

W trzecim secie po nieudanym zagraniu Miedwiediew rzucił rakietą o ziemie. Po tym zgromadzeni kibice wygwizdali Rosjanina. Nie spodobało się to tenisiście, który zaczął wyśmiewać fanów, przedrzeźniając ich swoim zachowaniem. W ten sposób tylko sprowokował dalsze gwizdy. W celu uspokojenia kibiców musiał interweniować Wawrinka, który poprosił ich o ciszę.

To nie pierwszy raz kiedy Miedwiediew daje o sobie znać negatywnym zachowaniem. Podczas półfinałowego meczu ze Stefanosem Tsitsipasem (6. ATP) w tegorocznym Australian Open, doszło do awantury z udziałem Rosjanina. Tenisista w mocnych słowach zwrócił uwagę sędziemu na zachowanie ojca jego rywala. - Jesteś głupi!? Jego ojciec może gadać w każdej partii? O mój Boże, jesteś beznadziejny. Jak tak słaby sędzia może być w półfinale? Patrz na mnie, kiedy do ciebie mówię - krzyczał Miedwiediew.

Miedwiediew sensacyjnie przegrał z Wawrinką 1:2 (4:6, 7:6, 3:6) i tym samym odpadł z dalszego udziału turnieju. Szwajcar w kolejnej rundzie zmierzy się z Mikaelem Ymerem (100. ATP). Starcie zaplanowane jest na piątek o 18:00. W tych zawodach bierze udział także Hubert Hurkacz (10. ATP) . W drugim etapie zagrał z mistrzem US Open z 2020 roku Dominikiem Thiemem (182. ATP). Polak pokonał Auustriaka 2:0 (6:3, 6:4) i awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Arthurem Rinderknechem (60. ATP). Spotkanie odbędzie się w piątek o 15:20.

