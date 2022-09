To już pewne. Będzie wielki duet Federer - Nadal w deblu w Laver Cup

To koniec wyjątkowej epoki. Tydzień temu Roger Federer ogłosił zakończenie kariery. "Ostatnie trzy lata stawiały mnie przed wyzwaniami związanymi z kontuzjami i operacjami. Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał 41-latek w oświadczeniu. Szwajcar to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii tej dyscypliny sportu. Wygrał aż 103 turnieje, w tym 20 imprez wielkoszlemowych.

Będzie debel marzeń: Federer-Nadal

Roger Federer zapowiedział, że chce pożegnać się z kibicami przy okazji turnieju Laver Cup. Szwajcar nie wystąpi w grze pojedynczej, ale tylko w deblu.

- Jestem zaskoczony, jak dobre są moje uderzenia, mimo że nie grałem profesjonalnie już od roku. Ale nie będę w stanie zagrać w singlu. W tej sytuacji pozostaje mi rywalizacja deblowa. Myślę, że będę w stanie grać na akceptowalnym poziomie i dostarczę kibicom mnóstwa pozytywnych emocji - powiedział Federer szwajcarskim dziennikarzom.

Wiadomo już, że Roger Federer stworzy duet z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Ich rywalami będzie para Amerykanów: Jack Sock-Frances Tiafoe. Ten ostatni znakomicie zagrał w ostatnim turnieju wielkoszlemowym US Open, gdzie dotarł do półfinału. Przegrał w nim z Carlosem Alcarazem po pasjonującym, ponad czterogodzinnym meczu 7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6

Eksperci podkreślali, że móc zobaczyć Federera i Nadala w akcji po tej samej stronie siatki, było czymś absolutnie wyjątkowym. "To tak jakby do jednej bramki grali Cristiano Ronaldo i Lionel Messi" - pisali.

Mecz zostanie rozegrany w piątek. Sesję wieczorną o godzinie 20 naszego czasu rozpoczną Andy Murray i Alex de Minaur, a po ich pojedynku przyjdzie pora na mecz szwajcarsko-hiszpańskiej pary wielkich mistrzów.