Federer już nie zagra w singlu. Został pożegnalny debel. I to z kim

To koniec wyjątkowej epoki. W czwartek po południu Roger Federer ogłosił zakończenie kariery. "Ostatnie trzy lata stawiały mnie przed wyzwaniami związanymi z kontuzjami i operacjami. Pracowałem naprawdę ciężko, by dojść do odpowiedniej formy. Znam jednak ograniczenia i limity swojego ciała, a jego ostatnia wiadomość do mnie była jasna" - napisał 41-latek w oświadczeniu. Szwajcar to jeden z najbardziej utytułowanych tenisistów w historii tej dyscypliny sportu. Wygrał aż 103 turnieje, w tym 20 imprez wielkoszlemowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Iga Świątek. Jednak Djoković, a nie Nadal? [Sport.pl LIVE]

Diagnoza jak wyrok dla rywalki Igi Świątek. Fatalne wieści

Ależ debel w Laver Cup

Roger Federer zapowiedział, że chce pożegnać się z kibicami przy okazji turnieju Laver Cup. Kilka dni temu pojawiły się informacje, że start Szwajcara w tej imprezie stoi pod dużym znakiem zapytania, bo rekonwalescencja nie przebiega pomyślnie. - Najprawdopodobniej decyzję o występie podejmiemy w ostatniej chwili - mówił Pierre Paganini, trener Federera.

We wtorek 20-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych uspokoił kibiców i zapowiedział, że na pewno pojawi się na kortach. Wiadomo jednak, że nie wystąpi w grze pojedynczej.

- Jestem zaskoczony, jak dobre są moje uderzenia, mimo że nie grałem profesjonalnie już od roku. Ale nie będę w stanie zagrać w singlu. W tej sytuacji pozostaje mi rywalizacja deblowa. Myślę, że będę w stanie grać na akceptowalnym poziomie i dostarczę kibicom mnóstwa pozytywnych emocji - powiedział Federer szwajcarskim dziennikarzom.

Jeszcze nie wiadomo, z kim tenisista zagra w duecie. Jednak w kuluarach mówi się, że może dojść do powtórki z 2017 roku. Wówczas w pierwszej edycji Laver Cup partnerem Federera był Rafael Nadal. Eksperci podkreślali, że móc zobaczyć tych dwóch tenisistów po tej samej stronie siatki, było czymś absolutnie wyjątkowym. "To tak jakby do jednej bramki grali Cristiano Ronaldo i Lionel Messi" - pisali.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogromczyni Igi Świątek ustanowiła rekord sezonu. Popis

Spotkanie deblowe Szwajcara odbędzie się najprawdopodobniej w piątek, 23 września. Z kolei cały turniej potrwa do 25 września. Niewątpliwie zawody mogą przejść do historii. Bowiem na imprezie, oprócz Nadala i Federera, wystąpią także Novak Djoković i Andy Murray, a więc Wielka Czwórka męskiego tenisa.